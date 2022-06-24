База на Змеином заменила русским крейсер «Москва»: в британской прессе о значении острова для ЧФ РФ

Остров Змеиный в 2021 году

Потеря крейсера «Москва» вызвала серьёзные изменения в тактике ведения боевых действий на Черноморском флоте. Командование, лишившись ценного актива, сумело перестроить свою работу и получить значительное преимущество на ТВД.

Произошли радикальные изменения в действиях ЧФ, нашедшего замену для своего флагмана

- отмечается в британском издании UK Defence Journal.

С его слов, после потери крейсера «Москва» ВСУ получили возможность наносить удары как по кораблям вблизи острова, так и по расположенному на нём гарнизону, в том числе применяя наземные ракетные батареи, бомбардировщики, штурмовики и БПЛА Bayraktar TB2. Это создавало серьёзную угрозу для российских конвоев снабжения, информация о перемещении которых тщательно отслеживалась силами НАТО и передавалась ВСУ.

Тогда для меня стало ясно, что русские быстро сделают выводы, которые будут иметь долгосрочные последствия. В ответ на мои предостережения только смеялись, не понимая стратегического значения скалистого острова

- пишет автор.

Как он отмечает, Змеиный постепенно превращается в форпост ВС РФ в «подбрюшье» Украины и Балкан. Первым делом сюда начали прибывать суда торгового флота, тестируя маршрут снабжения перед последующими рейсами десантных кораблей. На их борту находились ЗРК «Тор», ЗРПК «Панцирь-С», поисковые РЛС и командный пункт, создавшие в итоге островную ПВО.

Русские теперь имеют полностью функционирующую базу противовоздушной обороны в 90 км от Одессы

- указывает автор, поясняя, что находящиеся южнее Змеиного боевые корабли ВМФ РФ только ждут команды нанести удар по целям, обнаруженным островной ПВО. Украина пытается с этим бороться, в том числе на основании поставляемого Западом вооружений.

Источник изображения: topwar.ru

Как ожидает британский обозреватель, в ближайшее время сюда ЧФ РФбудут переброшены как артиллерия и РСЗО, в том числе для ведения контрбатарейной борьбы, так и комплексы С-300 или С-400 для уничтожения самолётов ВСУ, работающих на юге Украины.

Всё может закончиться тем, что при огневой поддержки с острова и с кораблей будет высажен вертолётный десант из Крыма

- считает автор.

С его слов, на Западе все смеялись, когда видели на палубе торговых судов «Торы», потом смеялись над баржей с краном.

Теперь никто не смеётся: русские получили в виде Змеиного новый непотопляемый крейсер «Москва», осуществляя контроль за воздушным пространством и наземной обстановкой в западной части Чёрного моря.

- делается вывод в британской прессе.