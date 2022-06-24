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Интерфакс-АВН

КНДР пересматривает стратегические планы и готовит реорганизацию воинских частей на "передовой линии" - ЦТАК

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Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи.
Источник изображения: © AP Photo / Wong Maye-E

Пекин. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Вопросы, связанные с пересмотром стратегических планов и задач воинских частей, размещенных на передовой линии обороны, обсуждались на проходящем в Пхеньяне заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"На нем обсуждалась работа по дополнительному подтверждению оперативных обязанностей передовых подразделений Корейской Народной армии и изменению планов операций(...), а также вопросы, связанные с реорганизацией ключевых военных формирований", - говорится в сообщении агентства.

Заседание состоялось под председательством генсека ТПК Ким Чен Ына. Он, как пишет ЦТАК, "выразил стратегический взгляд и изложил решение ЦК партии о принятии важных военных мер по повышению оперативных возможностей передовых подразделений", а также "подчеркнул важность этой работы, разъяснил все принципы, задачи и пути ее осуществления".

Агентство Associated Press (AP), комментируя информацию ЦТАК, отметило, что КНДР, "возможно, захочет разместить ядерное оружие, нацеленное на Южную Корею вдоль границы".

АР ссылается на то, что в апреле Северная Корея объявила об испытательном пуске нового типа тактического оружия. В сообщении об испытаниях говорилось, что это оружие имеет "большое значение для резкого повышения огневой мощи передовых артиллерийских подразделений дальнего действия, повышения эффективности применения тактического ядерного оружия и диверсификации его применения".

Также в апреле Ким Чен Ын пообещал наращивать ядерный потенциал страны "самыми быстрыми темпами". По его словам, КНДР будет тщательно готовиться, чтобы страна в любое время могла прибегнуть к ядерному "сдерживанию".

Северокорейский лидер заявил, что "ядерное оружие не может быть ограничено исключительно рамками предотвращения войны".

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Южная Корея
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