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Обозначилась новая «серия» претензий войск украинского режима в отношении зарубежного оружия. Если всё последнее время в Киеве заявляли, что страны-«партнёры» поставляют не достаточное «для победы на Россией» количество тяжёлых вооружений, то теперь добавляются претензии иного характера. Их высказывает начальник логистической службы сухопутных войск ВСУ генерал Владимир Карпенко.

Претензии Карпенко адресованы Соединённым Штатам Америки по поводу поставляемых ими на Украину гаубиц M777. По его словам, ситуация крайне сложная, так как эти гаубицы «постоянно ломаются и требуют ремонта». Он повторил претензии, озвученные им же для одного из западных СМИ.

Одновременно с этим украинское командование заявляет о том, что в стране есть большие сложности с комплектующими для натовской тяжёлой техники. Если та выходит из строя, получив повреждения в ходе боя, то не существует достаточного количества ремонтно-эвакуационных машин, чтобы оперативно отводить эту технику на ремонт. Обычные армейские автомобили зачастую не могут вывозить буксируемую технику, получившую значительные повреждения на фронте. Это во-первых. Во-вторых, даже если технику с поля боя отвезти, то всё меньше возможностей для её полноценного восстановления.

Уже известны случаи так называемого технического «каннибализма», когда с помощью одних повреждённых единиц натовского военной техники украинские военные пытаются своими силами ремонтировать других повреждённые единицы.

В такой ситуации в Киеве продолжают требовать всё больше техники и вооружений от Запада, причём уже и взамен той , которая была повреждена в ходе боёв. Одновременно с этим логистическое управление сухопутных войск ВСУ прорабатывает логистику отправки повреждённой западной техники в страны НАТО для её ремонта и, после этого, повторного ввоза на территорию Украины. По некоторым данным, такие процессы идут между Украиной и Польшей.