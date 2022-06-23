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Получение лицензий на недропользование на территории филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 12 Главному управлению

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ФГБУ ЦЖКУ МО России
Эмблема ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России.
Источник изображения: ЦЖКУ МО России

В соответствии с характером выполняемых задач, поставленных перед филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 12 Главному управлению (далее – Филиал), действующим законодательством Российской Федерации возложены обязательства по получению лицензий на пользование недрами. В настоящее время Филиалом завершена процедура государственного лицензирования на геологическое изучение, разведку и добычу подземных вод в 16 субъектах Российской Федерации.


С начала 2018 года Филиалом получена 21 лицензия на пользование недрами с одновременной разработкой проектов зон санитарной охраны скважин, проведения исследований качества питьевой воды (показатели полностью соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21, 3.2.3215-14, 2.6.1.2523-09).


Получение лицензии на недропользование дает право Филиалу пользоваться недрами с целью разведки, добычи подземных вод для целей питьевого хозяйственно-бытового или технического водоснабжения для нужд Минобороны России.


В ближайшее время предстоит выполнить условия лицензионных соглашений: провести работы по геологическому изучению недр, оценке запасов подземных вод, утвердить технический проект разработки месторождения (участка) подземных вод, провести разведку месторождений полезных ископаемых, ввод месторождений полезных ископаемых в эксплуатацию.


Пресс-служба филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны по 12 ГУ МО

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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