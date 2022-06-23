Войти
Интерфакс-АВН

НАТО контактирует с Литвой по проблеме транзита грузов через ее территорию в Калининградскую область - Столтенберг

340
0
0
Столтенберг
Столтенберг.
Источник изображения: topwar.ru

Брюссель. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что альянс взаимодействует с Литвой по проблеме ограничений на перевозку грузов между Калининградской областью и остальной Россией через литовскую территорию.

"Мы постоянно контактируем со всеми союзниками по НАТО и, конечно, с Литвой. Она ранее на этой неделе проинформировала членов альянса по этому вопросу", - сказал Столтенберг.

Губернатор Калининградской области Алиханов ранее заявил, что 17 июня железные дороги Литвы уведомили Калининградскую железную дорогу, что с 18 июня прекращают транзит в Калининградскую область и из нее "большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции". По его словам, по предварительным оценкам, это касается от 40% до 50% всей номенклатуры транзитных грузов. Это строительные грузы, цемент, металлы и другие важные товары.

В понедельник временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД РФ. "Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Литва, со своей стороны, заявила, что не вводила односторонних ограничений, поскольку такой запрет предусмотрен санкциями ЕС.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответные меры в связи с действиями Литвы в отношении транзита товаров в Калининградскую область находятся на стадии обсуждения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Россия
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
01.11.2021
Die Zeit (Германия): Вольфганг Ишингер предостерегает от вывода из ФРГ атомных бомб США
01.12.2020
Россия на грани: разоблачен план Москвы по завоеванию мира, Путину «есть от чего занервничать» (Daily Express, Великобритания)
30.04.2020
Соединенные Штаты диктуют НАТО свои условия: новые рекомендации Атлантического совета
20.04.2020
После коронавирусного кризиса: три возможных сценария для Европы (Česká pozice, Чехия)
07.10.2019
Использование обогащенного урана, фосфорных и кассетных боеприпасов в ходе войн и конфликтов ХХI века
20.06.2019
Американский аналитик: я бы предпочел, чтобы Путин был изолирован (Delfi, Литва)
14.12.2016
Военное сотрудничество Минска: Беларусь и с НАТО, и с Россией?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 06:02
  • 6
Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
  • 23.06 04:55
  • 5
В сети появились кадры с беспилотником, падающим на НПЗ в Ростовской области
  • 23.06 04:24
  • 75
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 23.06 04:20
  • 28050
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.06 02:33
  • 4
В России сравнили характеристики Ту-214 и Boeing
  • 23.06 01:57
  • 62
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 22.06 20:30
  • 94
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 22.06 19:31
  • 2
«Вертолеты России» повышают транспортную доступность Заполярья
  • 22.06 12:35
  • 1
Патрушев пообещал скорые меры в ответ решение Вильнюса объявить транспортную "блокаду" Калининградской области
  • 22.06 09:25
  • 2
В Ульяновске продолжается изготовление прототипа кессона крыла самолёта CR929
  • 22.06 04:56
  • 155
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора о военном сотрудничестве с РФ
  • 22.06 03:07
  • 223
Космонавтика Илона Маска
  • 21.06 20:45
  • 27
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 21.06 18:26
  • 31
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 21.06 18:13
  • 14
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами