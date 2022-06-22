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Газета.ru

"В ответ на атаку Украины в Черном море". ВС РФ ударили по военному аэродрому под Одессой

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Минобороны РФ: по военному аэродрому Школьный нанесен ответный удар крылатыми ракетами

21 июня в российском Минобороны сообщили об ударе ракетами "Оникс" по военному аэродрому Школьный близ Одессы. Уничтожены ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами "Байрактар-ТБ2", выявленные российскими средствами разведки, указали в ведомстве.

Российские военные в ответ на атаку ВСУ на добывающие платформы в Черном море нанесли удары по арсеналам с украинским вооружением, военной техникой и беспилотниками. Об этом во вторник, 21 июня, проинформировали в Минобороны РФ.

"Крылатыми ракетами "Оникс" на военном аэродроме Школьный в районе Одессы уничтожены ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами "Байрактар-ТБ2", выявленные российскими средствами разведки", - следует из сводки ведомства.

В министерстве добавили, что на острове Кубанский ликвидированы два взвода 155-миллиметровых американских гаубиц М-777. Также российская авиация уничтожила две пусковые установки зенитной ракетной системы С-300 в районе Очакова и Тузлы Одесской области, передает РИА "Новости".

Операция около острова Змеиный

Украина решила атаковать газовые платформы с помощью ударных беспилотников после того, как в очередной раз потерпела неудачу в захвате острова Змеиный, утверждают в российском Минобороны.

"20 июня около 05:00 киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову с последующей высадкой десанта и его захватом", - говорится в сообщении.

В налете участвовали более 15 разведывательных и ударных беспилотников, наведение осуществляли два "Байрактара", уточнили в МО РФ, отметив, что в воздушном пространстве на больших высотах якобы находился стратегический разведывательный дрон ВВС США "Глобал Хок" RQ-4.

"Прикрытие обеспечивали зенитные системы С-300 с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова. Ракетные и артиллерийские удары по Змеиному острову наносили баллистическими ракетами "Точка-У", реактивными системами залпового огня "Ураган" и 155-миллиметровыми гаубицами М-777.

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" и зенитный ракетный комплекс "Тор" уничтожили все средства поражения, выпущенные по Змеиному острову, в воздухе удалось сбить 13 беспилотников, четыре ракеты "Точка-У" и 21 снаряд РСЗО "Ураган", - рассказали в Минобороны.

Удары по буровым платформам

Как сообщалось накануне, 20 июня ВСУ нанесли три удара по трем буровым платформам «Черноморнефтегаза», расположенным на Одесском месторождении. В тот момент на вышках находились 109 человек. Во вторник власти Крыма заявили, что спасти удалось не всех.

В больницу Симферополя отвезли троих раненых. Еще 7 человек считаются без вести пропавшими, их семьи получат компенсацию в 6,5 млн рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В свою очередь, член комитета по международным делам СФ Сергей Цеков подчеркнул, что удары по буровым повлекли экологический ущерб для всего Черного моря и всех стран Причерноморья. Он призвал не игнорировать происходящее, как в случае с распространением украинских корабельных мин по морской акватории.

По последним данным ООН, потери среди мирного населения Украины составляют 4569 убитых, в том числе 304 ребенка. Ранен 5691 человек, среди них - 467 детей.


Григорий Плакучев

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