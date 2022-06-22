Верфь HII получила дополнительный заказ в рамках строительства ДВКД LPD-32 для ВМС США

ЦАМТО, 21 июня. МО США объявило о подписании командованием кораблестроения и вооружения ВМС США с Ingalls Shipbuilding (подразделение Huntington Ingalls Industries) дополнительного контракта на закупку оборудования с длительными сроками изготовления, разработку рабочего проекта и строительство ДВКД LPD-32.

Стоимость соглашения составляет 240 млн. долл. Работы будут выполняться на предприятиях в Паскагуле (шт.Миссисипи, 35%), Белойте (шт.Висконсин, 15%), Меномони-Фолс (шт.Висконсин, 12%), Айере (шт.Массачусетс, 6%), Кинг-оф-Пруссиа (шт.Пенсильвания, 5%), Талсе (шт.Оклахома, 5%), Брансуике (шт.Джорджия, 4%), Йорке (шт.Пенсильвания (4%), Хай-Ридж (шт.Миссури, 3%), Ирвине (шт.Пенсильвания, 3%), Самтере (шт.Южная Каролина, 3%), Уолполе (шт.Массачусетс, 3%), Маскантине (шт.Айова, 2%) и, как ожидается, будут завершены в декабре 2024 года.

Данное изменение к контракту N00024-18-C-2406 включает опционы, в случае реализации которых, его общая стоимость возрастет до 1,560 млрд. долл. В этом случае работы будут продолжаться до марта 2031 года.

Судно станет 16-м ДВКД класса "Сан-Антонио" и третьим судном класса LPD-17 Flight II. ДВКД будет применяться для выполнения широкого спектра задач – от участия в боевых действиях до оказания гуманитарной помощи и оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы строительства ДВКД класса "Сан-Антонио" началась в 1993 году и первоначально предусматривала поставку ВМС США 11 кораблей, которые должны заменить устаревшие транспорты класса LPD-4, LSD-36, LKA-113 и LST-1179. Позднее решено было разместить заказы на постройку еще двух ДВКД класса "Сан-Антонио" – LPD-28 "Форт Лодердейл" и LPD-29 "Ричард М МакКул младший".

В марте 2019 года Ingalls Shipbuilding заключила с ВМС США контракт на разработку рабочего проекта и постройку первого судна версии LPD-17 Flight II – LPD-30 "Харрисбург". Стоимость этого соглашения составила 1,47 млрд. долл. Резка стали для LPD-30 началась в апреле 2020 года. 3 апреля 2020 года с компанией был подписан контракт стоимостью 1,508 млрд. долл. на разработку рабочего проекта и постройку LPD-31. ДВКД LPD-17 Flight II заменят состоящие на вооружении десантные транспорты-доки класса LSD-41 "Уидби Айленд"/LSD-49 "Харперс Ферри".

Головной корабль серии LPD-17 был передан ВМС США в 2005 году. К настоящему времени на вооружение ВМС США приняты 12 ДВКД: "Сан-Антонио" (LPD-17), "Нью-Орлеан" (LPD-18), "Меса Верде" (LPD-19), "Грин Бей" (LPD-20), "Нью-Йорк" (LPD-21), "Сан-Диего" (LPD-22), "Анкоридж" (LPD-23), "Арлингтон" (LPD-24), "Сомерсет" (LPD-25), "Джон П.Мурта" (LPD-26), "Портленд" (LPD-27) и "Форт Лодердейл" (LPD-28).

На предприятии Ingalls Shipbuilding в стадии постройки также находятся ДВКД LPD-29 "Ричард М МакКул младший" и LPD-30 "Харрисбург". Строительство 15-го корабля класса "Сан-Антонио", "Питтсбург" (LPD-31), начнется в конце 2022 года.