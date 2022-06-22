Российская армия сделает всё для обеспечения военной безопасности страны, борьбы с новыми вызовами - Шойгу

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы сделают всё необходимое для обеспечения военной безопасности России, борьбы с новыми угрозами, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Руководство страны может быть уверено, что офицеры сделают всё для обеспечения военной безопасности государства, борьбы с новыми вызовами и угрозами", - сказал Шойгу во вторник на торжественном приёме с участием президента РФ в Кремле в честь выпускников высших военных учебных заведений.

"Сегодня наши военнослужащие самоотверженно, зачастую ценой собственной жизни отстаивают национальные интересы, как на своей территории, так и за её пределами. Они участвуют в специальной военной операции по освобождению республик Донбасса, сражаются с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике, выполняют миротворческую миссию в Нагорном Карабахе и Приднестровье, являются гарантом мира в Абхазии и Южной Осетии", - подчеркнул глава Минобороны.

"Среди присутствующих здесь офицеров есть те, кто получил боевой опыт, не понаслышке знает, что такое преданное служение Отечеству и верность присяге. В ближайшее время на ваши плечи ляжет серьёзная нагрузка по руководству подразделениями, частями и соединениями, их всестороннему обеспечению", - сказал министр, обращаясь к выпускникам военным вузов.

По данным военного ведомства, летом 2022 года проходят выпуски офицеров в 36 образовательных организациях Минобороны России и 30 военных учебных центрах при гражданских вузах. Всего завершат обучение почти 14 тыс. офицеров, из них более 1 тыс. офицеров-слушателей - по программам магистратуры и почти 13 тыс. офицеров-лейтенантов - по программам специалитета, в том числе около 200 девушек.