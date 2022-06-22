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ЦАМТО

Операторы научных рот на форуме "Армия-2022" представят более 40 перспективных разработок

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Армия-2021
Армия-2021.
Источник изображения: РИА Новости/Максим Блинов

ЦАМТО, 21 июня. Молодые ученые из научных рот ВС РФ и Военного инновационного технополиса "ЭРА" продемонстрируют на МВТФ "Армия-2022" более 40 разработок, созданных за время военной службы по призыву.

По итогам конкурса по отбору инновационных работ и экспонатов научных рот ВС РФ и ВИТ "ЭРА" на форуме "Армия-2022" конкурсная комиссия Минобороны России установила, что из 57 заявленных инновационных проектов соответствуют предъявленным требованиям 46.

Кроме того, эксперты Минобороны России определили победителей конкурса в номинации "За достижения в научно-исследовательской деятельности научных рот".

Так, 1-го места удостоена инновационная разработка научной роты войск РХБ защиты ВС РФ "Комплексные соединения биметаллов с пантотеновой кислотой и аминокислотами, проявляющие ранозаживляющие и радиозащитное действие", которая может быть эффективно применена в качестве противолучевых и ранозаживляющих средств в профилактических и терапевтических целях, включая медицинскую практику военного и антитеррористического характера в чрезвычайных условиях радиационных инцидентов.

2 место присуждено инновационной разработке 4 научной роты ВИТ "ЭРА" "РТК "Платформа-мул", который предназначен для разведки в труднопроходимых местах, мониторинга объектов с получением цифровой карты, эвакуации и сопровождения личного состава, а также выполнения инженерных задач.

В тройку призеров вошла инновационная разработка научной роты ГУ ГШ ВС РФ "Анализ данных в социальных сетях". Целью разработки является повышение результативности систем сбора и обработки данных разнородного характера в информационно-коммуникационных сетях.

В разработке применен комплексный подход по реализации методов поиска и классификации пересылаемых данных, а также методов информационного анализа данных и использование элементов веб-интерфейса для визуализации информации.

Молодые участники выставочной экспозиции форума продемонстрируют свои разработки по тематическим направлениям, соответствующим специализации подразделения.

Основу заявок составили работы по таким направлениям как аэрозольное противодействие воздушным угрозам, маскировка сил ВМФ, информационные технологии в системах и комплексах военного назначения, анализ больших массивов разнородной информации, развитие гидроакустического метода скрытого маркирования подводных объектов, информационные, телекоммуникационные и навигационные технологии, геоинформационные системы, биомедицинские технологии, информатика, техническое зрение, искусственный интеллект, оружие на новых физических принципах.

Целью конкурса является популяризация инновационной деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации и содействие развитию научно-технического творчества операторов научных рот в ходе проведения исследований, реализации научно-технических проектов и создания передовых технологий в интересах повышения обороноспособности страны.

Победители конкурса будут награждены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" призами и ценными подарками.

Всего за четыре года проведения конкурса представлено свыше 250 экспонатов, которые являются результатами научно-исследовательской деятельности операторов научных рот ВС РФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Организатором конкурса является Главное управление инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации.

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