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Интерфакс-АВН

В Крыму сообщили о вероятных жертвах после ракетного удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза"

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Вышки "Черноморнефтегаза"
Вышки "Черноморнефтегаза" под охраной ракетных кораблей Черноморского флота.
Источник изображения: finobzor.ru

Симферополь. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Спасти удалось не всех с буровых платформ ГУП "Черноморнефтегаз", по которым Украиной был нанесен удар, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть. Ждем официальной информации", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что утром в понедельник был нанесен удар по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза" на Одесском газовом месторождении. Ведется спасательная операция.

В момент удара на платформах находились 109 человек. Ведутся поиски семи рабочих. Трое госпитализированы. Добыча приостановлена. Возбуждено уголовное дело.

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Страны
Украина
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