Правительство РФ хочет запускать спутники Sitronics на орбиту в приоритетном порядке. Что это за спутники?

Роскосмос уже заявил о готовности поддержать проект
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Юрию Борисову проработать с Роскосмосом и Минфином возможность регулярного выведения спутников компании Sitronics на орбиту.
Правительство также предлагает рассмотреть возможность совместного использования данных с этих спутников различными ведомствами.
Роскосмос уже откликнулся на это предложение.
Но что же это за спутники такие, запуск которых едва ли не лоббирует само правительство?
Платформа SXC6
В 2021 году Sitronics Group приобрела российскую частную компанию «Спутникс» специализирующуюся на создании и производстве спутников, высокотехнологичных спутниковых компонентов и технологий для малых космических аппаратов.
Если сейчас зайти на сайт Sitronics, то в разделе аэрокосмических систем будет несколько моделей спутников, от кубсатов до довольно больших. Для дистанционного зондирования Земли подходят две платформы: платформа SXC6 в модификации ДЗЗ (Дистанционное зондирование Земли) и микроспутниковая платформа «Паллада». Судя по всему, речь идет о последней, раз уж говорится о группировке Sitronics. Что же касается платформы SXC6, то на ее базе на орбиту в марте 2021 года был отправлен спутник «ОрбиКрафт — Зоркий», как представитель следующего поколения CubeSat-систем после SXC1 и SXC3.
Платформа «Паллада»