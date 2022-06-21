Войти
Интерфакс-АВН

Балтийский флот РФ завершил масштабные учения, к которым привлекались 10 тыс. человек, 60 кораблей, 45 самолётов и вертолётов

331
0
0
Прибытие сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" в Балтийск
Прибытие сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" в Балтийск.
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Зарембо

Силы флота возвращаются в пункты постоянной дислокации

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Оперативные учения с группировками сил Балтийского флота завершены, сообщил в понедельник флот.

"Манёвры проводились в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области", - говорится в сообщении.

Учения шли в период с 9 по 19 июня.

"Было привлечено до 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе, сторожевые корабли и корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также малые десантные корабли на воздушной подушке и быстроходные катера, суда материально-технического обеспечения", - сообщил флот.

"Кроме того, в манёврах было задействовано порядка 10 тысяч военнослужащих, около 45 самолётов и вертолётов, а также до 2 000 единиц боевой и специальной техники", - говорится в информации.

Там отмечается, что в настоящее время силы, задействованные в учениях, "начали возвращения в пункты постоянной дислокации".

В рамках учений отрабатывались задачи защиты и обороны морских коммуникаций и пунктов базирования флота. Цели манёвров - "повышение уровня готовности и способности органов военного управления Балтийского флота, совершенствование взаимодействия, морской и полевой выучки экипажей кораблей и личного состава береговых войск флота, а также получение практики командованием и штабами в управлении силами", сказано в сообщении.

Манёвры шли под руководством командующего Балтийским флотом Виктора Лиины.

Отрабатывались, в частности, учебно-боевые задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника.

"Также во время выхода в море экипажи кораблей флота провели комплекс артиллерийских стрельб по большим и малым морским щитам, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Кроме того, стрельбы выполнялись по буйковым полям, находящимся за пределами прямой видимости, которые имитировали береговую артиллерию условного противника", - говорится в сообщении.

В рамках учений корабли флота во взаимодействии с противолодочными самолётами Ил-38 и вертолётами Ка-27 осуществили поиск, слежение и уничтожение подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств, а также противолодочного оружия. "Особое внимание было уделено действиям противолодочных расчётов при поиске, обнаружении и слежении за подлодкой, взаимодействию с противолодочной авиацией в районе предполагаемого нахождения подводной лодки, а также применению противолодочного оружия", - сказано в сообщении.

Экипажи противолодочных кораблей также выполнили комплекс стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000 и отработали практическое применение торпедного вооружения. Корабельные тральные группы (КТГ) флота в составе базовых и рейдовых тральщиков обезвредили мины, поставленные условным противником с практическим применением оружия.

На финальном этапе учений в Балтийском море экипажи сторожевого корабля (СКР) "Ярослав Мудрый", корветов "Стойкий", "Сообразительный" выполнили зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям. Экипажем СКР были выполнены практические ракетно-артиллерийские стрельбы из зенитного ракетного комплекса морского базирования "Кинжал" и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик", а корветы поражали воздушные цели из артиллерийских установок А-190 и АК-630. Стрельбы выполнялись по крылатым ракетам, выпущенным из малого ракетного корабля "Пассат". "В результате выполнения стрельб все мишени были поражены. Кроме того, экипаж корвета Балтийского флота "Сообразительный" провел тактическое учение с боевым пуском противокорабельной ракеты в полигонах Балтийского моря", - информирует флот.

Сообщается также, что экипаж корвета "Сообразительный" выполнил задачу по нанесению ракетного удара по морской мишени, имитирующей боевой корабль условного противника. Ракетная стрельба выполнялась с использованием главного ударного оружия корвета - противокорабельного ракетного комплекса "Уран".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Ил-38
Ка-27
РБУ-6000
Ярослав Мудрый
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
15.09.2021
Корабли Балтфлота провели стрельбы в акватории Балтийского моря в рамках учения "Запад-2021"
19.11.2018
Российские фрегаты отработали поиск подлодок условного противника в Средиземном море
03.09.2018
Эффект присутствия. Россия начала крупнейшие учения ВМФ в Средиземном море
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
01.03.2018
"Стерегущий" Балтику: секреты морского патруля ВМФ России
18.04.2016
Корабли флота уничтожили воздушные и морские цели условного противника
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 05:18
  • 27886
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.06 01:15
  • 1
Три способа ударить в цель. Как ракета ФСБ уничтожает объекты ВСУ
  • 21.06 01:10
  • 1
На Украине впервые применили новую «загоризонтную» российскую ракету
  • 21.06 00:26
  • 16
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 21.06 00:17
  • 1
Старые МиГи готовятся к бою
  • 20.06 19:53
  • 1
Ижевский завод "Купол" приступил к созданию новой модификации ЗРК "Тор"
  • 20.06 19:20
  • 1
"Хотят ударить по Крымскому мосту". О чем Киев попросил США
  • 20.06 19:14
  • 1
Защитит ли «Тор» российские корабли от американских «Гарпунов»?
  • 20.06 19:06
  • 3
Санкции в отношении РФ не снимут после окончания спецоперации, они могут продлиться больше 10 лет - Борисов
  • 20.06 18:59
  • 1
Новый глава британского Генштаба намерен создать армию, способную «победить Россию»
  • 20.06 17:56
  • 12
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 20.06 17:34
  • 2
Первый полет нового легкого истребителя Су-75 Checkmate намечен на 2025 год - вице-премьер Борисов
  • 20.06 17:31
  • 90
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 20.06 15:31
  • 55
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 20.06 14:36
  • 70
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»