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ЦАМТО

Росгвардия в 2022 году сформулирует ТЗ для разработки серийной версии робота "Маркер"

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«Маркер»
«Маркер».
Источник изображения: РИА Новости

ЦАМТО, 20 июня. Росгвардия до конца 2022 года сформулирует технические требования для разработки серийной версии перспективного робота "Маркер", сначала он будет патрулировать критически важные объекты, а затем – перехватывать дроны, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

"Сейчас идет отработка возможностей "Маркера" в интересах Росгвардии. По ее итогам заказчик должен обозначить требования под необходимые ему задачи, на основе которого будет сформулировано техзадание для проведения ОКР. До конца 2022 года ТЗ для создания робота в интересах данного ведомства должно быть получено", – сказал источник "РИА Новости".

Собеседник агентства отметил, что данная работа началась весной после того, как "Маркер" вызвал большой интерес у руководства Росгвардии на профильной выставке "Экспотехностраж-2022" в Санкт-Петербурге.

"На первом этапе Росгвардию интересует, скажем так, "монотонный" функционал робота – патрулирование по периметру объекта. Второй этап – применение "Маркеров" со специальной нагрузкой. Здесь тоже нужно понимать, что пока речь идет скорее не о летальных вооружениях, а, например, средствах перехвата и противодействия дронам, в том числе всевозможные сетки и комплексы радиоэлектронной борьбы", – рассказал источник.

Как напоминает "РИА Новости", робототехнический комплекс "Маркер" разработан при участии Фонда перспективных исследований. Платформа обладает массой около 3 т, может оснащаться различным вооружением. Разработка имеет самые продвинутые в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами. За три года были созданы ключевые технологии, а также две колесные и три гусеничные опытные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
ФПИ
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