Росгвардия в 2022 году сформулирует ТЗ для разработки серийной версии робота "Маркер"

ЦАМТО, 20 июня. Росгвардия до конца 2022 года сформулирует технические требования для разработки серийной версии перспективного робота "Маркер", сначала он будет патрулировать критически важные объекты, а затем – перехватывать дроны, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

"Сейчас идет отработка возможностей "Маркера" в интересах Росгвардии. По ее итогам заказчик должен обозначить требования под необходимые ему задачи, на основе которого будет сформулировано техзадание для проведения ОКР. До конца 2022 года ТЗ для создания робота в интересах данного ведомства должно быть получено", – сказал источник "РИА Новости".

Собеседник агентства отметил, что данная работа началась весной после того, как "Маркер" вызвал большой интерес у руководства Росгвардии на профильной выставке "Экспотехностраж-2022" в Санкт-Петербурге.

"На первом этапе Росгвардию интересует, скажем так, "монотонный" функционал робота – патрулирование по периметру объекта. Второй этап – применение "Маркеров" со специальной нагрузкой. Здесь тоже нужно понимать, что пока речь идет скорее не о летальных вооружениях, а, например, средствах перехвата и противодействия дронам, в том числе всевозможные сетки и комплексы радиоэлектронной борьбы", – рассказал источник.

Как напоминает "РИА Новости", робототехнический комплекс "Маркер" разработан при участии Фонда перспективных исследований. Платформа обладает массой около 3 т, может оснащаться различным вооружением. Разработка имеет самые продвинутые в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами. За три года были созданы ключевые технологии, а также две колесные и три гусеничные опытные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.