В сенат США внесен законопроект о военной помощи Тайваню на сумму 4,5 млрд. долларов

Тайваньские солдаты во время празднования Национального дня в Тайбэе.

ЦАМТО, 20 июня. Американские сенаторы внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий предоставление военной помощи Тайваню на сумму 4,5 млрд. долл. в течение следующих четырех лет.

Как передает "РИА Новости", это следует из опубликованных материалов комитета по международным отношениям верхней палаты конгресса США.

Помимо средств на укрепление оборонительных возможностей острова, документом предусматривается поддержка Тайваня по участию в международных организациях, укрепление торговых связей и признание его в статусе главного союзника за пределами НАТО. Также предполагается введение экономических санкций в отношении Китая в случае его враждебных действий против Тайваня, отмечает агентство.

Авторами документа под названием "Акт о политике Тайваня 2022" выступили сенатор-демократ Роберт Менендес и его коллега от республиканской партии Линдси Грэм.

США юридически не признают независимость Тайваня, однако оказывают ему военную поддержку.