2022-й – трижды юбилейный год для сотрудников ижевского «Купола»!

Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов на открытии выставки «Купол»: 65 лет на защите мирного неба».

В 2022 году коллектив Ижевского электромеханического завода «Купол» отмечает сразу три юбилейных даты: 20-летие образование Концерна ВКО «Алмаз-Антей», 50-летие создание зенитного ракетного комплекса «Оса» и 65-летие самого ИЭМЗ «Купол».

Поводов для выставок и презентаций, посвященных истории создания легендарного «небесного щита» нашей страны хватает. Вот и в городе оружейников Ижевске центральным событием Всероссийской акции «Ночь музеев – 2022» стало открытие выставки «Купол»: 65 лет на защите мирного неба».

Выставка, расположенная в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова, привлекла внимание как республиканской общественности, так и ижевской молодежи. В этой экспозиции авторы отразили богатую историю Ижевского электромеханического завода «Купол», его роль в жизни оружейного Ижевска и вклад в обороноспособность нашей страны.

На открытие выставки в честь 65-летия легендарного российского предприятия прибыли первые лица республики. Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов дали официальный старт работе экспозиции.

Выступая, глава региона выразил уверенность, что у завода «Купол» впереди много интересных инициатив в интересах Удмуртии и России, в реализации которых предприятие, как всегда, получит всестороннюю поддержку региональной власти:

«Завод «Купол», с его новыми разработками, наукоёмкими изделиями, действительно, опережает время. Для нас важны производственные успехи предприятия, рабочие места и пополнение бюджета. Но ещё более важен большой и очень качественный пласт социальной работы – образовательная среда, которую создаёт завод, проекты ранней профориентации, «Купол-классы» в ижевских школах», - заявил Александр Бречалов.

В свою очередь, генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов отдал дань памяти советским конструкторам и военным инженерам, создававшим в Ижевске лучшие в мире зенитные комплексы, опережавшие время:

«Экспозиция и вся история ИЭМЗ «Купол» доказывает, что завод - не только продукция военного и гражданского назначения, а, в первую очередь, люди. Это более ста тысяч человек, которые за 65 лет получили заводской пропуск, а с ним путёвку в жизнь и возможность важной работы на благо Отечества. Мы демонстрируем гостям выставки личные вещи, рабочие тетради и документы, принадлежавшие выдающемуся конструктору Дризе и легендарному директору завода Воскресенскому, и тем самым отдаём дань уважения поколениям заводчан - его строителям, руководителям, конструкторам, технологам, простым рабочим. Всем, кто создавал Ижевский электромеханический завод, кто развивает его сегодня и, как и 65 лет назад, ставит заводские и государственные интересы выше личных. Наверное, в этом секрет успеха нашего предприятия и залог его большого будущего», - отметил Фанил Зиятдинов

В церемонии открытия выставки также приняли участие почётные гости: глава города Ижевска Олег Бекмеметьев, руководитель республиканской организации «Генеральское собрание» Григорий Желудов, а также ветераны предприятия.

На открытой площадке перед музеем расположился зенитный ракетный комплекс «Оса», созданный в Ижевске 50 лет назад, и ставший один из самых массовых ЗРК в мире, а также новейшие разработки ИЭМЗ «Купол»: универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант», арктический «Тор_М2ДТ» и боевая машина «Тайфун-ПВО».

Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов на открытии выставки «Купол»: 65 лет на защите мирного неба». Источник: https://kupol.ru/

Как рассказали журналистам в пресс-службе «Купола», юбилейная выставка – это около ста экспонатов, каждый из которых по-своему символичен.

«Вымпел ИЭМЗ «Купол», побывавший в космосе, с печатями экипажа МКС, – это целая история о разработке и производстве на предприятии аппаратуры космического применения. В инсталляции «кухня» реконструирована часть кухни рабочего одного из ижевских заводов во второй половине ХХ века: проигрыватель «Орфей-103», микроволновая печь «Электроника», пьезозажигалка «Искра», настольная игра «Рыболов»– все эти изделия гражданского назначения рассказывают о десятилетиях работы предприятия в интересах человека, качества его жизни», - рассказали на открытии выставки.

Сегодня «Купол» продолжает славные традиции на «новом витке», создавая как военную продукцию, так и наукоёмкую гражданскую продукцию для АЭС, автомобилестроения, нефтедобычи, здравоохранения.

Напомним, что экспозиция «Купол»: 65 лет на защите мирного неба» будет работать в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова в Ижевске до середины августа.