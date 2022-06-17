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Интерфакс-АВН

США изучают возможности расширения оборонного сотрудничества с Эстонией - оборонное ведомство республики

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Военнослужащие НАТО на аэродроме Эмари в Эстонии
Военнослужащие НАТО на аэродроме Эмари в Эстонии.
Источник изображения: © Flickr / U.S. Army Europe

Таллин. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Представители военных ведомств Эстонии и США обсудили возможности расширения оборонного сотрудничества между Силами обороны Эстонии и Национальной гвардией США, сообщила в четверг пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

Командующий Национальной гвардией США генерал Даниэль Хокансон (Daniel Hokanson) прибыл в Эстонию с трехдневным визитом и встретился с заместителем командующего Силами обороны Эстонии генерал-майор Вейко-Велло Пальм (Veiko-Vello Palm)

"У нас долгосрочное и плодотворное сотрудничество с национальной гвардией США. В ходе встречи нам удалось обсудить пути выведения дальнейшего развития сотрудничества между Силами обороны и Национальной гвардией на новый уровень", - сказал Пальм.

Хокансон посетит в рамках европейского турне ряд государств региона, будет изучать возможности расширения сотрудничества и получит дополнительную информацию для планирования совместной деятельности, отметил главный штаб.

В Эстонии командующий сосредоточил внимание на кибер-возможностях Сил обороны, системе резерва и вкладе военизированной добровольческой организации "Кайтселийта" в национальную оборону.

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Страны
США
Эстония
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