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Интерфакс-АВН

Саммит НАТО в Мадриде определит долгосрочную реакцию альянса на операцию России на Украине - Столтенберг

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

Брюссель. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Подготовка к саммиту НАТО 29-30 июня была центральной темой состоявшегося в Брюсселе совещания министров обороны стран альянса, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Министры обороны только что завершили подготовку к саммиту НАТО в Мадриде, который состоится через две недели", - заявил генсек в четверг на пресс-конференции.

"На саммите мы примем решения, чтобы сделать НАТО еще сильнее и маневреннее в более опасном и конкурентном мире. Я уверен, что мадридский саммит станет преобразующим саммитом", - сказал Столтенберг.

По его словам, специальная военная операция России на Украине представляет собой наибольшую угрозу безопасности НАТО за последние десятилетия. Поэтому должна быть определена реакция альянса на долгосрочную перспективу.

Столтенберг назвал пункты, по которым ожидаются наиболее важные решения натовской встречи в Мадриде. Прежде всего, он указал на продолжение усиления сдерживания и обороны НАТО. В числе приоритетов саммита он назвал поддержку Украины и других партнеров, находящихся в опасности, добавив, что украинский президент Владимир Зеленский примет участие саммите.

Главы государств и правительств стран альянса примут в Мадриде решение по новой стратегической концепции, в которой НАТО изложит позицию по России, возникающим вызовам и впервые в отношении Китая. Столтенберг также заявил о важности более справедливого распределения финансовой нагрузки между государствами-членами и обеспечения альянса ресурсами.

Объясняя планы действий по данным направлениям, которые будет обсуждать мадридский саммит НАТО, Столтенберг заявил, что операция России на Украине меняет правила игры, и это требует надежного сдерживания и сильной обороны. "Сегодня министры обсудили масштаб и структуру нашей будущей позиции. И как мы можем активизироваться во всех областях с существенным усилением нашего присутствия, возможностей и готовности", - сказал генсек.

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