Иранские специалисты оценили возможности Балтийского завода, есть заинтересованность в совместных проектах - ОСК

Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Делегация Исламской Республики Иран посетила Балтийский завод, специалисты из этой страны оценили возможности предприятия, сообщила пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

"Гостям представили ряд проектов в сфере гражданского судостроения и нефтегазовых сооружений, которые могли бы стать основой взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Кроме того, иранская сторона проявила заинтересованность в инновационных технологиях в сфере судостроения, разработанных конструкторскими бюро Группы ОСК", - сказано в сообщении пресс-службы ОСК, распространённом в пятницу

По её данным, "визит иранской делегации на высоком представительском уровне - результат активной работы Объединенной судостроительной корпорации, начатой в 2021 году и направленной на налаживание сотрудничества с Исламской Республикой Иран в сфере судостроения".