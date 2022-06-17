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Интерфакс-АВН

Иранские специалисты оценили возможности Балтийского завода, есть заинтересованность в совместных проектах - ОСК

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Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Делегация Исламской Республики Иран посетила Балтийский завод, специалисты из этой страны оценили возможности предприятия, сообщила пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

"Гостям представили ряд проектов в сфере гражданского судостроения и нефтегазовых сооружений, которые могли бы стать основой взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Кроме того, иранская сторона проявила заинтересованность в инновационных технологиях в сфере судостроения, разработанных конструкторскими бюро Группы ОСК", - сказано в сообщении пресс-службы ОСК, распространённом в пятницу

По её данным, "визит иранской делегации на высоком представительском уровне - результат активной работы Объединенной судостроительной корпорации, начатой в 2021 году и направленной на налаживание сотрудничества с Исламской Республикой Иран в сфере судостроения".

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Компании
Балтийский завод
ОСК
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