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Интерфакс-АВН

Российские военные заявили, что США вели на Украине секретные исследования и вывозили штаммы патогенных микроорганизмов

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Знак биологической опасности
Знак биологической опасности.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные заявили, что Пентагон в своём официальном комментарии не ответил на вопросы по поводу работы подконтрольных США биолабораторий на Украине.

9 июня министерство обороны США заявило, что на протяжении 20 лет оказывало помощь 46 украинским структурам в сфере биологии, однако подчеркнуло невоенный характер программ.

"Представленные США разъяснения не содержат ответы на поставленные нами вопросы. Почему работы проводились по заказу Пентагона, а их тематика не соответствовала актуальным проблемам здравоохранения Украины?" - сказал на брифинге в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

"С какой целью в биологических исследованиях на Украине принимали участие сотрудники военного ведомства США, а работы проводились в условиях секретности с ограничением доступа украинских специалистов к информации и помещениям?" - сказал Кириллов.

"Для чего с территории Украины осуществлялся вывоз штаммов патогенных микроорганизмов - потенциальных агентов биологического оружия и биоматериалов украинских граждан без четко декларированных целей? Почему США и Украина умалчивают факты сотрудничества в военно-биологической сфере в международной отчетности по линии КБТО, а США с 2001 года блокируют разработку ее проверочного механизма?" - сказал начальник войск РХБЗ РФ.

"Почему официальные лица США, включая заместителя госсекретаря Викторию Нуланд, так обеспокоены возможностью перехода результатов деятельности министерства обороны США на Украине и находящихся материалов в биолабораториях под контроль российских специалистов?" - сказал Кириллов.

"Представленная в заявлении Пентагона картина - всего лишь ширма, под прикрытием которой Соединенные Штаты осуществляют свою деятельность в обход международных договоренностей и продолжают наращивать военно-биологический потенциал. При этом Украине отведена роль полигона для проведения испытаний, сбора биологических материалов и изучения специфики распространения инфекционных заболеваний", - заявил Кириллов.

9 июня сайт Пентагона сообщил: "США работали над усилением биологической безопасности и защиты Украины, улучшением контроля за здоровьем людей и животных, предоставляя на протяжении прошедших 20 лет поддержку 46 украинским мирным лабораториям, объектам здравоохранения, а также центрам диагностики заболеваний".

Такие программы, по данным Пентагона, нацелены также и на "меры по обеспечению безопасности сельского хозяйства". По данным Минобороны США, эти украинские объекты "работают как любые другие государственные или частные учреждения здравоохранения и научно-исследовательские лаборатории по всему миру".

В апреле Кириллов заявлял, что на территории Украины работали 30 подконтрольных США биолабораторий.

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