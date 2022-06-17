В Конгрессе США подтвердили отказ возвращать Турцию в программу по созданию истребителей F-35

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Вашингтон пытается прояснить, на каких условиях власти Турции согласятся на вступление в НАТО Швеции и Финляндии, которое ранее было заблокировано Анкарой из-за поддержки этими странами врагов главы государства Реджепа Эрдогана.

Считалось, что возвращение Турции в программу F-35 позволит решить вопрос с указанным вето. Однако в палате представителей Конгресса США заявили, что никакие поблажки в этом отношении Анкаре даваться не будут и её надежды получить сотню «стелс»-истребителей не оправданы из-за приобретения российских систем ПВО С-400.

В этих условиях неясно, что предлагать Анкаре за её сговорчивость. Ранее руководство НАТО полагало, что принятие в альянс двух скандинавских стран – это вопрос чуть ли не считанных дней. Однако турецкие власти заняли очень жёсткую позицию, а без их одобрения пополнение НАТО двумя новыми членами невозможно ввиду необходимости принятия единогласного решения.

Предстоящий саммит НАТО в Мадриде [запланирован на 29-30 июня] должен был превратиться в торжества по случаю расширения альянса и усиления единства Запада на фоне вторжения на Украину. Теперь празднества откладываются на неопределённый срок, ставя всю организацию в неловкое положение

- отмечается в западном издании Breaking Defense.

Американские депутаты намекают на то, что Турция, распрощавшись с идеей получить F-35, может получить другое западное вооружение. Адам Смит, председатель Комитета по вооружённым силам, призывает власти США проявлять гибкость, а не прибегать исключительно к давлению, что чревато переходом Анкары в лагерь противников.

В Конгрессе многие считают, что Америка действует, вынуждая Турцию, Индию, целую группу других стран делать выбор: быть с нами или с Россией и Китаем. Но они не желают определяться и не заявляют о всесторонней поддержке США. Нам придётся усердно работать с ними, демонстрировать больший уровень гибкости, признавать наши собственные ошибки, чтобы создать единую коалицию

- считает Смит.