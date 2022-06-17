Белый дом: США с февраля выделили Украине военную помощь на сумму 5,6 млрд. долларов

ЦАМТО, 16 июня. США с начала военной операции России на Украине выделили Киеву военную помощь на общую сумму в 5,6 млрд. долларов.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 15 июня координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.

"Общий объем военной помощи, которую мы выделили Украине (с начала военной операции РФ) в конце февраля, составляет примерно 5,6 млрд. долл. Всего же, с момента вступления в должность администрации (президента) Джо Байдена и (вице-президента) Камалы Харрис, мы поставили помощь на сумму приблизительно 6,3 млрд. долл.", – сказал Д.Кирби в ходе брифинга в Белом доме.