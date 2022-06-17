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Интерфакс-АВН

Китай направил в Японское море наиболее современные корабли - СМИ

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Эсминцы проекта Type 052D
Эсминцы проекта Type 052D.
Источник изображения: shipshub.com

Пекин. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Группа из трех наиболее крупных и эффективных кораблей ВМС КНР проводит учения в Японское море, сообщает Associated Press (AP).

В частности, впервые на учения вышел эскадренный миноносец типа 055 Lhasa, введенный в строй в прошлом году. Вместе с ним в море находятся эскадренный миноносец типа 052D Chengdu и судно снабжения типа 903 Dongpinghu.

Ранее в Минобороны Японии сообщали, что эти три корабля заметили в минувшее в воскресенье в 200 км к западу от острова Фукуэ, расположенного в японской провинции Нагасаки. Корабли двигались на восток в Японское море. Также японские военные зафиксировали появление китайского разведывательного корабля, который находился в воскресенье вблизи Цусимского пролива, а затем ушел в Японское море.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Япония
Продукция
052D
Проекты
Военные учения
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