Глава Пентагона Остин: новый пакет военной помощи Украине включает снаряды для РСЗО, гаубицы, боеприпасы

Владимир Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве.

ЦАМТО, 16 июня. В новый пакет американской военной помощи Украине войдут боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц М155, 36 тыс. снарядов к ним, а также тактические транспортные средства для их буксировки.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 15 июня министр обороны США Ллойд Остин.

Кроме того, Украине будут поставлены две батареи противокорабельных ракет "Гарпун" на автомобильном шасси, тысячи защищенных радиостанций и приборов ночного видения, а также тепловизоров и другой оптики на сумму 650 млн. долл.

Ранее в тот же день США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму один миллиард долларов.