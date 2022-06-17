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Интерфакс-АВН

США передадут Украине 18 гаубиц, 36 тыс. снарядов к ним, ракеты для РСЗО - Пентагон

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HIMARS
HIMARS.
Источник изображения: ©wikipedia

Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Пакет военной помощи США для Украины, о котором объявили в среду, предусматривает, в частности, передачу Вашингтоном еще 18 155-мм гаубиц и 36 тыс. снарядов для них, сообщают в среду американские СМИ со ссылкой на Пентагон.

Кроме того, пакет помощи предусматривает передачу Киеву 18 тягачей для таких гаубиц, дополнительные ракеты для РСЗО HIMARS, две противокорабельные системы Harpoon, различные запчасти.

При этом глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что, по его мнению, в дальнейшем Украине предстоит переходить исключительно на 155-мм гаубицы, потому что США и их партнеры не могут снабжать ее снарядами для ныне используемых орудий еще советского производства.

Ранее в среду Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден заявил, что по телефону проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о решении предоставить Киеву транш американской военной помощи в размере $1 млрд.

"Я сообщил президенту Зеленскому, что США передадут еще военную помощь Украине на $1 млрд", - отмечается в заявлении Байдена.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Harpoon ПКР
HIMARS
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