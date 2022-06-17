Американская корпорация Raytheon заключила контракт с Пентагоном на поставку ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA

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Raytheon Missiles & Defense, являющееся одним из подразделений американской военно-промышленной корпорации Raytheon Technologies, заключило контракт с Агентством противоракетной обороны Министерства обороны США на поставку ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA. Сумма сделки, как сообщается в официальном уведомлении на сайте корпорации, составляет 867 миллионов долларов. Ракеты поступят на вооружение армии США и партнеров.

Перехватчик SM-3 Block IIA был разработан в партнерстве с Японией, он оснащен большим ракетным двигателем и кинетической боеголовкой, которые позволяют ему защищать более широкие районы от угроз баллистических ракет большой дальности

— рассказал вице-президент по стратегической противоракетной обороне Raytheon Missiles & Defense Тай Фитцджеральд.

Управляемая зенитная ракета семейства «Стандарт» SM-3 устанавливается на военные корабли и наземные комплексы ПРО и предназначена для уничтожения баллистических ракет на заатмосферной высоте. SM-3 Block IIA оснащен автоматической системой самонаведения, имеет собственный двигатель, а уничтожение цели производится за счет кинетической боеголовки без наличия взрывчатки. Как пишут на сайте американского концерна, ракета «поражает цели с силой 10-тонного грузовика, движущегося со скоростью 600 миль в час». Этот метод уничтожения ракет противника назван «hit-to-kil» и похож на перехват пули другой пулей.

SM-3 Block IIA оснащен улучшенной боеголовкой и усовершенствованной системой наведения на цель. Первые успешные испытания новой зенитной ракеты прошли в 2017 году.

В официальном сообщении Raytheon Technologies сказано, что SM-3 уже состоит на вооружении европейских стран НАТО, в частности, противоракетные системы развернуты в Румынии. Кроме того, установками с новыми зенитными ракетами оснащены корабли ВМС США, находящиеся у берегов Европы.