Дорогая техника отошла на второй план: Германия намерена вооружаться финскими БТР

Источник изображения: topwar.ru

После распада СССР западные страны лишились главного военного противника, что привело многие их армии к деградации. Этот процесс, в частности, затронул развитые европейские государства, которые под лозунгами «технологической революции» не уделяли должного внимания имевшейся матчасти и вкладывались в дорогостоящие программы, надеясь получить на выходе «сверхоружие, ломающее физику боя».

Одними из таких проектов стали боевые машины Ajax (Британия) и Puma (ФРГ), которые спустя много лет так и не достигли технологической зрелости, продолжая при этом требовать финансовых вливаний. Более эффективные в реализации проекты, как например немецкий БТР Boxer, также сложно назвать удачными ввиду неадекватного соотношения цены и качества.

В условиях, когда Запад снова консолидировался вокруг борьбы с Москвой, встал вопрос о средствах сдерживания российской армии. Для решения этой задачи европейским стратегам приходится спускаться с небес на землю и выбирать для вооружения своих войск не «революционные» изделия, а технику, которая может массово поставляться в войска и решать свой ограниченный спектр боевых задач. Украинская ситуация для Запада стала поводом переосмыслить подходы к вооружению своих армий.

На этом фоне интересно намерение бундесвера вооружиться новыми финскими бронетранспортёрами CAVS, а не закупать дорогостоящую технику – БТР Boxer и тем более БМП Puma отошли на второй план. Берлин собирается до конца 2022 года присоединиться к программе CAVS, в которой уже участвуют Финляндия, Латвия, Эстония и Швеция.