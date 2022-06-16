В новый пакет военной помощи Украине от США войдут противокорабельные ракеты Harpoon

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Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины, в который, с большой долей вероятности, войдут противокорабельные ракеты Harpoon. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, ссылающиеся на собственные источники, Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Киеву на 650 млн. долларов, в который, среди прочего, могут войти противокорабельные ракеты Harpoon. Подробности поставки не приводятся, поскольку официально о ней еще не объявлено.

Стоит отметить, что данная новость вызвала радость у Киева, давно выпрашивающего у США противокорабельные ракеты для "защиты" черноморского побережья от российских кораблей. В окружении Зеленского не раз заявляли о возможном российском морском десанте на Одессу и необходимости поставок оружия, способного его отбить.

В конце мая глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал поставку неназванного количества ПКР Harpoon из наличия ВС Дании и одной наземной пусковой установки для них. Уже в июне министр обороны Украины Резников сообщил, что Киев получил на вооружение данные ракеты, но никаких подробностей не привел.

Кстати, сегодня в Брюсселе прошла третья встреча контактной группы по Украине, где был принят ряд решений по поставкам вооружений Киеву. Как заявил американский министр обороны Ллойд Остин, прекращать поставки оружия Украине "нельзя", иначе Россия одержит победу.

Сегодня ставки слишком высоки

- подчеркнул он.