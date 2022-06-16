Войти
Военное обозрение

В новый пакет военной помощи Украине от США войдут противокорабельные ракеты Harpoon

459
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины, в который, с большой долей вероятности, войдут противокорабельные ракеты Harpoon. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, ссылающиеся на собственные источники, Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Киеву на 650 млн. долларов, в который, среди прочего, могут войти противокорабельные ракеты Harpoon. Подробности поставки не приводятся, поскольку официально о ней еще не объявлено.

Стоит отметить, что данная новость вызвала радость у Киева, давно выпрашивающего у США противокорабельные ракеты для "защиты" черноморского побережья от российских кораблей. В окружении Зеленского не раз заявляли о возможном российском морском десанте на Одессу и необходимости поставок оружия, способного его отбить.

В конце мая глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал поставку неназванного количества ПКР Harpoon из наличия ВС Дании и одной наземной пусковой установки для них. Уже в июне министр обороны Украины Резников сообщил, что Киев получил на вооружение данные ракеты, но никаких подробностей не привел.

Кстати, сегодня в Брюсселе прошла третья встреча контактной группы по Украине, где был принят ряд решений по поставкам вооружений Киеву. Как заявил американский министр обороны Ллойд Остин, прекращать поставки оружия Украине "нельзя", иначе Россия одержит победу.

Сегодня ставки слишком высоки

- подчеркнул он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
США
Украина
Продукция
Harpoon ПКР
Похожие новости
10.06.2022
Резников сообщил о поступлении на вооружение ВМС Украины противокорабельных ракет Harpoon
02.06.2022
Германия за последние девять недель практически не поставляла оружие Украине
30.05.2022
В России рассказали об угрозе для ЧФ от передаваемых Украине «Гарпунов»
30.05.2022
Одесский привоз, киевский конфуз и польский аншлюс
25.05.2022
Украине дают устаревшее средство против Черноморского флота России
23.01.2019
Игра маневров: что означает появление кораблей США на Балтике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 11:51
  • 27616
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 11:14
  • 1
«Откуда пренебрежение к российскому?» Глава «Ростеха» об импортозамещении
  • 16.06 10:40
  • 1
Комплексные меры: на обстрелы Донецка могут ответить точечными ударами
  • 16.06 08:22
  • 2
ВСУ намерены сбивать российские беспилотники с помощью литовских антидроновых ружей
  • 16.06 04:30
  • 17
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 16.06 01:25
  • 5
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 15.06 14:34
  • 7
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 15.06 13:38
  • 1
В филиале МПЦ ВС РФ завершает подготовку очередная группа саперов ДНР
  • 15.06 12:18
  • 2
Союзные в силе: после обстрелов Донецка власти ДНР запросили помощь РФ
  • 14.06 17:52
  • 1
В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде
  • 14.06 14:54
  • 1
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 14.06 14:33
  • 1
Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу
  • 14.06 13:59
  • 2
Новая багги-амфибия разработана для подразделений российского спецназа
  • 14.06 13:39
  • 1
Ударный комплекс
  • 14.06 04:50
  • 173
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада