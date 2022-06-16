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Интерфакс-АВН

Патрушев заявил, что Москва заинтересована в дипломатическом урегулировании на Украине, но переговоры заморозил Киев

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Н.Патрушев
Н.Патрушев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия выступает за политико-дипломатическое урегулирование, позволяющее прекратить боевые действия на Украине, но переговоры заморожены Киевом, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

"Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые бы позволили прекратить боевые действия. Однако переговоры Москвы и Киева в настоящее время заморожены украинской стороной", - сказал Патрушев в среду на заседании высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Он заявил, что "именно деструктивные действия США, Англии и их союзников привели к прекращению российско-украинского диалога".

Поставки Западом оружия Украине искусственно затягивают конфликт, сказал Патрушев.

"Западники рассчитывают оказать давление на Москву, продолжая наращивать поставки вооружений на Украину и усиливать санкционное давление", - сообщил он.

По его словам, "такие действия контрпродуктивны". "Они лишь искусственно затягивают конфликт, а также приводят к дополнительным человеческим жертвам и разрушениям", - заявил Патрушев.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран поставляет Украине вооружение.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что российские войска контролируют всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией Донецкой и Луганской народных республик.

В НАТО в среду объявили о подготовке нового пакета помощи Украине.

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Патрушев Николай
Проекты
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