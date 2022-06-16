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Интерфакс-АВН

Си Цзиньпин в разговоре с Путиным отметил правомерность действий РФ по защите коренных национальных интересов - Кремль

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Си Цзиньпин и Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин.
Источник изображения: topwar.ru

Стороны обсудили Украину, расширение финансовой и промышленной кооперации в условиях санкций, развитие военных связей и ВТС

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня, сообщила пресс-служба Кремля.

"Лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Подтвердили стремление к последовательному углублению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на всех направлениях", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, "подробно рассмотрены состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, объемы которого по итогам 2022 года, как ожидается, достигнут рекордных показателей". "Условлено о расширении кооперации в энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других сферах с учетом осложнившейся вследствие нелегитимной санкционной политики Запада ситуации в глобальной экономике", - говорится в сообщении.

"Затрагивались также вопросы дальнейшего развития военных и военно-технических связей", - отметили в пресс-службе.

При обсуждении ситуации на мировой арене "подчеркивалось, что Россия и Китай, как и ранее, выступают с единых или весьма близких позиций, последовательно отстаивают основополагающие принципы международного права, добиваются построения подлинно многополярной и справедливой системы международных отношений", говорится в сообщении.

"Подтверждена обоюдная готовность к уплотнению координации и взаимной поддержке в различных многосторонних форматах, в том числе на площадке ООН. Особо выделена важность совместной работы в рамках ШОС и БРИКС, в частности, в контексте предстоящего 23-24 июня саммита БРИКС, организуемого китайским председательством в этом объединении", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщается, Путин "изложил принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач".

"Председатель КНР отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов ее безопасности", - отметили в пресс-службе.

Условлено о продолжении двусторонних контактов как на уровне глав государств, так и по линии различных министерств и ведомств, добавили в Кремле.

"Разговор прошел в традиционно теплом и дружеском ключе", - говорится в сообщении.

Ранее в среду о телефонном разговоре лидеров РФ и КНР сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на китайское государственное телевидение.

В ходе разговора Си Цзиньпин заявил Путину, что Китай продолжит поддерживать Россию по ключевым вопросам, связанным с суверенитетом и безопасностью. По данным Bloomberg, председатель КНР также отметил необходимость способствовать урегулированию кризиса вокруг Украины. Си Цзиньпин заявил, что Пекин ведет независимую политику в отношении Украины и продолжит прилагать усилия для разрешения этого кризиса.

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