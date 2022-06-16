Войти
Интерфакс-АВН

ОСК во II кв. 2023 г. завершит 1-й этап реконструкции "Северной верфи" - Рахманов

555
0
0
Проектное изображение реконструированного судостроительного комплекса ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"
Проектное изображение реконструированного судостроительного комплекса ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь".
Источник изображения: ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

Санкт-Петербург. 15 июня. ИНТЕРФАКС - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) планирует во втором квартале 2023 года завершить первый этап реконструкции "Северной верфи", сообщил глава ОСК Алексей Рахманов журналистам в среду.

"Завершение работ как задачу мы ставим на начало второго квартала будущего года, тем более что там работы-то осталось - дособрать здание и сооружения. Все оборудование в основном уже закуплено ключевое. Напомню, что это будет самое высокое промышленное здание в Петербурге. Надеемся, что мы в этих сроках останемся", - сказал глава ОСК в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.

По словам Рахманова, насколько вырастет стоимость проекта, предсказать сложно. "Для этого существует Главгосэкспертиза, которая внимательно посмотрит на изменяющиеся факторы и позволит нам при необходимости скорректировать бюджет", - добавил глава ОСК.

Рахманов также отметил, что конкурс на завершение строительства эллинга "Северной верфи" в Петербурге планируется объявить на следующей неделе. "Конкурс будет объявлен на следующей неделе. Все подготовительные процедуры закончены. Что делать - у нас второй подрядчик банкротится не по нашей вине", - пояснил Рахманов.

Как сообщалось, ПАО "Северная верфь" в конце 2021 года расторгло контракт с ООО "Отечественные системы и технологии" на проведение первого этапа реконструкции судозавода.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ОСК
Северная верфь
Похожие новости
01.10.2019
Россия начинает возрождение полноценного океанского флота
10.04.2019
Шойгу: два фрегата и два больших десантных корабля для ВМФ России заложат 23 апреля
13.07.2017
"Северная верфь" подготовила производство к возможному строительству корветов проекта 20380 на экспорт
06.06.2017
Северная верфь начала испытания дизель-генераторов на фрегате "Адмирал флота Касатонов"
15.11.2016
Судно ВМФ "Всеволод Бобров" спустят на воду в Петербурге
31.10.2016
Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
19.07.2016
У "Алмаз-Антея" валятся ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 11:51
  • 27616
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 11:14
  • 1
«Откуда пренебрежение к российскому?» Глава «Ростеха» об импортозамещении
  • 16.06 10:40
  • 1
Комплексные меры: на обстрелы Донецка могут ответить точечными ударами
  • 16.06 08:22
  • 2
ВСУ намерены сбивать российские беспилотники с помощью литовских антидроновых ружей
  • 16.06 04:30
  • 17
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 16.06 01:25
  • 5
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 15.06 14:34
  • 7
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 15.06 13:38
  • 1
В филиале МПЦ ВС РФ завершает подготовку очередная группа саперов ДНР
  • 15.06 12:18
  • 2
Союзные в силе: после обстрелов Донецка власти ДНР запросили помощь РФ
  • 14.06 17:52
  • 1
В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде
  • 14.06 14:54
  • 1
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 14.06 14:33
  • 1
Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу
  • 14.06 13:59
  • 2
Новая багги-амфибия разработана для подразделений российского спецназа
  • 14.06 13:39
  • 1
Ударный комплекс
  • 14.06 04:50
  • 173
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада