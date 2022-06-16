ОСК во II кв. 2023 г. завершит 1-й этап реконструкции "Северной верфи" - Рахманов

Санкт-Петербург. 15 июня. ИНТЕРФАКС - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) планирует во втором квартале 2023 года завершить первый этап реконструкции "Северной верфи", сообщил глава ОСК Алексей Рахманов журналистам в среду.

"Завершение работ как задачу мы ставим на начало второго квартала будущего года, тем более что там работы-то осталось - дособрать здание и сооружения. Все оборудование в основном уже закуплено ключевое. Напомню, что это будет самое высокое промышленное здание в Петербурге. Надеемся, что мы в этих сроках останемся", - сказал глава ОСК в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.

По словам Рахманова, насколько вырастет стоимость проекта, предсказать сложно. "Для этого существует Главгосэкспертиза, которая внимательно посмотрит на изменяющиеся факторы и позволит нам при необходимости скорректировать бюджет", - добавил глава ОСК.

Рахманов также отметил, что конкурс на завершение строительства эллинга "Северной верфи" в Петербурге планируется объявить на следующей неделе. "Конкурс будет объявлен на следующей неделе. Все подготовительные процедуры закончены. Что делать - у нас второй подрядчик банкротится не по нашей вине", - пояснил Рахманов.

Как сообщалось, ПАО "Северная верфь" в конце 2021 года расторгло контракт с ООО "Отечественные системы и технологии" на проведение первого этапа реконструкции судозавода.