Войти
Военное обозрение

Сможет бороться с Т-14 «Армата»: самый большой на сегодня танковый калибр представлен во Франции

507
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Европейское танкостроение движется в сторону увеличения огневой мощи основного вооружения боевых машин. Об этом свидетельствует демонстрация концептов на начавшей свою работу французской выставке Eurosatory 2022.

В то время как танк Panther от немецкой компании Rheinmetall был оснащён 130-мм орудием, самый большой калибр был представлен концерном Nexter, показавшим публике 140-мм пушку Ascalon. В настоящее время продолжается её разработка, впоследствии она может быть установлена на перспективный франко-германский «танк будущего» MGCS.

Представленный на выставке Ascalon является демонстратором технологий, в котором используются компоненты, полученные в результате работы в 1990-е годы над 140-мм орудием FTMA, которое испытывалось на танке Leclerc. Тогда планировалось отказаться от 120-мм пушки, значительно увеличить патронник и ограничить давление пороховых газов с целью повышения живучести.

Его преемник, орудие Ascalon, должно быть готово к 2023 году. Вес системы составит около 3 тонн, что меньше массы нынешних 120-мм пушек. Орудие будет использовать подкалиберные боеприпасы с эффективным соотношением длины и диаметра вольфрамового сердечника, превышающим нынешние пропорции. Длина 140-мм ствола составит примерно 7,3 м. Для сравнения, нынешний Leopard 2A6/A7 имеет 120-мм орудие длиной 6,6 м, Leclerc – 6,24 м.

Это означает возможность эффективной борьбы с танками противника нового поколения, такими как Т-14 «Армата», на дистанциях до 5 км

- считают французские обозреватели.

Система Ascalon будет способна вести стрельбу управляемыми боеприпасами типа NLOS (Non-Line of Sight), позволяющими бороться с противником вне прямой видимости из танка, получая целеуказание, к примеру, от беспилотников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Leclerc
Leopard-2
MGCS
Армата
Компании
Nexter
Rheinmetall
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.06.2022
Франция показала пушку для танка будущего
18.01.2021
Европа создаст Eurotank
27.04.2020
Запад пытается догнать Россию на танках
28.10.2019
Евротанк – будущее его в тумане
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
09.06.2016
Как «Армата» повлияла на танковое перевооружение в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 11:51
  • 27616
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 11:14
  • 1
«Откуда пренебрежение к российскому?» Глава «Ростеха» об импортозамещении
  • 16.06 10:40
  • 1
Комплексные меры: на обстрелы Донецка могут ответить точечными ударами
  • 16.06 08:22
  • 2
ВСУ намерены сбивать российские беспилотники с помощью литовских антидроновых ружей
  • 16.06 04:30
  • 17
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 16.06 01:25
  • 5
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 15.06 14:34
  • 7
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 15.06 13:38
  • 1
В филиале МПЦ ВС РФ завершает подготовку очередная группа саперов ДНР
  • 15.06 12:18
  • 2
Союзные в силе: после обстрелов Донецка власти ДНР запросили помощь РФ
  • 14.06 17:52
  • 1
В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде
  • 14.06 14:54
  • 1
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 14.06 14:33
  • 1
Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу
  • 14.06 13:59
  • 2
Новая багги-амфибия разработана для подразделений российского спецназа
  • 14.06 13:39
  • 1
Ударный комплекс
  • 14.06 04:50
  • 173
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада