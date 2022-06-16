Сможет бороться с Т-14 «Армата»: самый большой на сегодня танковый калибр представлен во Франции

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Европейское танкостроение движется в сторону увеличения огневой мощи основного вооружения боевых машин. Об этом свидетельствует демонстрация концептов на начавшей свою работу французской выставке Eurosatory 2022.

В то время как танк Panther от немецкой компании Rheinmetall был оснащён 130-мм орудием, самый большой калибр был представлен концерном Nexter, показавшим публике 140-мм пушку Ascalon. В настоящее время продолжается её разработка, впоследствии она может быть установлена на перспективный франко-германский «танк будущего» MGCS.

Представленный на выставке Ascalon является демонстратором технологий, в котором используются компоненты, полученные в результате работы в 1990-е годы над 140-мм орудием FTMA, которое испытывалось на танке Leclerc. Тогда планировалось отказаться от 120-мм пушки, значительно увеличить патронник и ограничить давление пороховых газов с целью повышения живучести.

Его преемник, орудие Ascalon, должно быть готово к 2023 году. Вес системы составит около 3 тонн, что меньше массы нынешних 120-мм пушек. Орудие будет использовать подкалиберные боеприпасы с эффективным соотношением длины и диаметра вольфрамового сердечника, превышающим нынешние пропорции. Длина 140-мм ствола составит примерно 7,3 м. Для сравнения, нынешний Leopard 2A6/A7 имеет 120-мм орудие длиной 6,6 м, Leclerc – 6,24 м.

Это означает возможность эффективной борьбы с танками противника нового поколения, такими как Т-14 «Армата», на дистанциях до 5 км

- считают французские обозреватели.

Система Ascalon будет способна вести стрельбу управляемыми боеприпасами типа NLOS (Non-Line of Sight), позволяющими бороться с противником вне прямой видимости из танка, получая целеуказание, к примеру, от беспилотников.