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Интерфакс-АВН

США будут продолжать предоставлять помощь Тайваню в области "самообороны" и оказывать влияние на решения Пекина - Блинкен

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © AP Photo, Olivier Douliery/Pool Photo via AP

Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты для сохранения статус-кво Тайваня продолжат оказание ему помощи, направленной на укрепление самообороны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы ясно дали понять, что наша приверженность оказанию помощи Тайваню в самообороне продолжается и будет продолжаться", - сказало он в интервью телеканалу РВS в ответ на вопрос ведущего о том, "встанут ли США в военном отношении на защиту Тайваня если Китай нападет на него".

Блинкен отметил, что США "привержены политике "одного Китая". В то же время, по его словам, США "привержены выполнению обязательств в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем", Вашингтон должен быть уверенными в том, что "у Тайваня есть средства для эффективной защиты и, в конечном счете, для сдерживания любой агрессии".

Госсекретарь заявил: "То, что мы делаем, - это пытаемся сформировать такую среду для их (Пекина, - "ИФ") действий, которая может влиять на их решения".

Он добавил, что в тайваньском вопросе "существует статус-кво, и мы полны решимости следить за тем, чтобы никто в одностороннем порядке не пытался изменить его".

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Страны
Китай
США
Тайвань
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