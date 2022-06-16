США не приняли окончательного решения по возможной поставке на Украину ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle

Источник изображения: topwar.ru

Украина в ближайшее время не получит американских ударных беспилотников, Вашингтон до сих пор не принял окончательного решения по возможной продаже Киеву БПЛА MQ-1C Grey Eagle. Как сообщает американская пресса, предполагаемая сделка находится под угрозой блокировки Конгресса или остановки Белым домом.

Украина еще в апреле запросила у США продажу четырех разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle, способных применять ракеты AGM-114 Hellfire и корректируемые авиабомбы. Как заявили в Киеве, американские дроны должны в перспективе заменить турецкие "Байрактары", которые не оправдали надежд командования ВСУ.

На сегодняшний день предполагаемая сделка зависла в воздухе, в Пентагоне отказались давать какие-либо комментарии в отношении возможных сроков поставки MQ-1C Gray Eagle на Украину. В то же время известно, что Белый дом еще не инициировал отправку дронов Киеву, нет разрешения от Госдепа и одобрение Конгресса также не получено. Все дело в том, что американское законодательство очень строго в отношении распространения американских военных технологий, к которым, безусловно, относятся и беспилотники такого типа. Что бы обойти этот запрет и отправит дроны на Украину, требуется обойти этот закон, а это очень длительная процедура.

По информации компании General Atomics, производящей эти беспилотники, США пока даже не начали обучение украинских операторов, которое займет не один месяц.

Беспилотник MQ-1C Gray Eagle может находиться в воздухе до 30 часов, развивая при этом скорость до 280 км/час. Беспилотник предназначен, в первую очередь, для ведения разведки, но может выполнять функции ударного дрона. Для этого он может нести четыре ракеты AGM-114 Hellfire и четыре управляемые авиабомбы GBU-44/B Viper Strike.