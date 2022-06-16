Представитель Пентагона заявил о планах передать Киеву разведданные для нанесения точных ударов РСЗО

ЦАМТО, 15 июня. США намерены поставлять Украине разведывательную информацию для более точного использования реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замминистра обороны Колин Каль.

"Мы поделимся с украинцами тем, что им так необходимо для нанесения ударов по целям на украинской территории, чтобы они выбирали", – сообщил он во время сессии на конференции, посвященной национальной безопасности США CNAS.

К.Каль объяснил, что речь идет о высокоточных снарядах большой мощности, поэтому нет необходимости массово расходовать боекомплект.

По его словам, украинские военные уже проходят обучение по использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS. При этом замглавы Пентагона признал, что, несмотря на значительную мощность поставляемых Киеву вооружений, сейчас артиллерийские возможности России значительно шире украинских.