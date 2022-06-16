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Военное обозрение

Экс-командующий силами НАТО в Европе призвал альянс вмешаться в конфликт на Украине на стороне ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на поставки вооружения и военной техники Украина проигрывает России. По мнению экс-командующего силами НАТО в Европе Уэсли Кларка, без дополнительной помощи на киевском режиме можно ставить крест.

Американский генерал выступил на "Атлантическом совете" заявив, что без помощи НАТО Украина не выстоит против России. По его словам, альянсу необходимо вмешаться в конфликт и принудить Россию прекратить военную спецоперацию. Кларк убежден, что проводимая в настоящее время руководством НАТО политика невмешательства уже устарела, альянс должен отреагировать на "российскую агрессию".

Пришло время усвоить уроки. НАТО должно вмешаться. Давайте официально это признаем и прикажем россиянам прекратить огонь

- заявил генерал, добавив, что если НАТО не вмешается, то может прекращать свою деятельность.

Между тем, и Кларку это хорошо известно, Вашингтон и Брюссель неоднократно заявляли о невмешательстве в украинский конфликт путем отправки на территорию Украины военнослужащих НАТО или закрытии неба, как об этом просил Киев. В США прямо заявили, что опасаются спровоцировать Россию на ответные действия и перерастания регионального конфликта в общемировой с применением ядерного оружия.

При этом США и Европа и дальше намерены оказывать помощь Украине поставками вооружений и военной техники с целью нанести российской армии как можно большие потери, но руками украинцев.

В Москве ранее предупредили Вашингтон и Брюссель, что в случае прямого вмешательства какой-либо страны в военную спецоперацию на Украине, Россия нанесет удар, не обращая внимания на 5 статью устава НАТО.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
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