"Ростех" сообщил об успешных испытаниях в Черном море легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1"

Единственный в мире легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" во время испытаний в акватории Черного моря. Кадр видео.

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" прошел испытания в Черном море, сообщила госкорпорация "Ростех" в годовом отчете.

"В рамках первого этапа морских испытаний машина, созданная на "Курганмашзаводе" (холдинговая компания АО "Высокоточные комплексы"), показала высокие водоходные качества и подтвердила возможность транспортировки большими десантными кораблями", - говорится в отчете, который опубликован на сайте госкорпорации.

"Спрут-СМД1" разработан в интересах Воздушно-десантных войск Российской Федерации и не уступает по огневой мощи танкам типа Т-80 и Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М", - сообщается в отчете.

В 2022 году "Курганмашзавод" планирует приступить к освоению производства "Спрут-СДМ1" для Воздушно-десантных войск, заявлял индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев. Он отмечал, что госиспытания машины планировалось завершить в первом квартале 2022 года.