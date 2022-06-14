Американские эксперты: В случае поставок крупных партий оружия Украине и Тайваню американский ВПК может «выдохнуться»

Источник изображения: topwar.ru

Для американской администрации возникла явная проблема с дальнейшей активной поддержкой Украины вооружениями. Связано это с заявлениями главы китайского оборонного ведомства о том, что если США продолжат вооружать Тайвань и откажутся от признания острова неотъемлемой частью КНР, то Пекин может решить вопрос военным путём. Также в Пекине в развязывании украинского конфликта обвинили именно Соединённые Штаты Америки.

В такой ситуации всё большее число американских экспертов задаются вопросом: «потянет» ли военно-промышленный комплекс США одновременные крупные поставки оружия и боеприпасов и на Украину, и на Тайвань. Основной упор делается на то, что Тайвань, в отличие от Украины, платёжеспособен, но при этом объёмы вооружений для «защиты от Китая» на остров могут отнять огромные ресурсы у американского ВПК.

Отмечается, что ситуация может развиваться в парадоксальном ключе, когда больше 70 процентов вооружений в ближайшей перспективе в США будут производиться не для армии и флота США, а для «внеблоковых союзников» - Украины и Тайваня. Если сохранять объёмы поставок.

Источник изображения: topwar.ru

Американские эксперты говорят о том, что на Украине уже потеряно больше трёх четвертей поставленных туда противотанковых ракетных комплексов и ПЗРК. При этом производители не гарантируют того, что до конца года смогут выйти на такой уровень производства, который не только бы покрывал потребности ВСУ, но и гарантировал бы восстановление истраченных объёмов собственных арсеналов. Если на том же уровне осуществлять поставки ещё и Тайваню «на случай войны Китая против острова», то «американский военно-промышленный комплекс может выдохнуться», особенно при учёте инфляционных рисков. На сегодняшний день инфляция в США превысила 8,6% в годовом выражении. Ничего подобного в США не было несколько десятилетий. Американским компаниям могли бы помочь новые кредиты, но сегодня инфляция в Штатах сводит фактически к нулю рентабельность производства при тех кредитных ставках, которые предлагаются банками – даже при учёте субсидирования со стороны государства.

К процессу поставок оружия Тайваню могла бы подключиться Британия, но там схожие проблемы. Одна из главных – инфляция, которая перешагнула уже 9-процентную отметку. Также Британия поставляет крупные партии вооружений Украине, которая попросту не может расплачиваться за него, а вместо этого призывает западных партнёров ещё и помочь с решением проблемы дефицита бюджета. Дефицит бюджета Украины достиг абсолютного рекорда за всю историю «независимости» Украины – 5 млрд евро в месяц.