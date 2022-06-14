Войти
Военное обозрение

Американские эксперты: В случае поставок крупных партий оружия Украине и Тайваню американский ВПК может «выдохнуться»

575
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Для американской администрации возникла явная проблема с дальнейшей активной поддержкой Украины вооружениями. Связано это с заявлениями главы китайского оборонного ведомства о том, что если США продолжат вооружать Тайвань и откажутся от признания острова неотъемлемой частью КНР, то Пекин может решить вопрос военным путём. Также в Пекине в развязывании украинского конфликта обвинили именно Соединённые Штаты Америки.

В такой ситуации всё большее число американских экспертов задаются вопросом: «потянет» ли военно-промышленный комплекс США одновременные крупные поставки оружия и боеприпасов и на Украину, и на Тайвань. Основной упор делается на то, что Тайвань, в отличие от Украины, платёжеспособен, но при этом объёмы вооружений для «защиты от Китая» на остров могут отнять огромные ресурсы у американского ВПК.

Отмечается, что ситуация может развиваться в парадоксальном ключе, когда больше 70 процентов вооружений в ближайшей перспективе в США будут производиться не для армии и флота США, а для «внеблоковых союзников» - Украины и Тайваня. Если сохранять объёмы поставок.

Источник изображения: topwar.ru

Американские эксперты говорят о том, что на Украине уже потеряно больше трёх четвертей поставленных туда противотанковых ракетных комплексов и ПЗРК. При этом производители не гарантируют того, что до конца года смогут выйти на такой уровень производства, который не только бы покрывал потребности ВСУ, но и гарантировал бы восстановление истраченных объёмов собственных арсеналов. Если на том же уровне осуществлять поставки ещё и Тайваню «на случай войны Китая против острова», то «американский военно-промышленный комплекс может выдохнуться», особенно при учёте инфляционных рисков. На сегодняшний день инфляция в США превысила 8,6% в годовом выражении. Ничего подобного в США не было несколько десятилетий. Американским компаниям могли бы помочь новые кредиты, но сегодня инфляция в Штатах сводит фактически к нулю рентабельность производства при тех кредитных ставках, которые предлагаются банками – даже при учёте субсидирования со стороны государства.

К процессу поставок оружия Тайваню могла бы подключиться Британия, но там схожие проблемы. Одна из главных – инфляция, которая перешагнула уже 9-процентную отметку. Также Британия поставляет крупные партии вооружений Украине, которая попросту не может расплачиваться за него, а вместо этого призывает западных партнёров ещё и помочь с решением проблемы дефицита бюджета. Дефицит бюджета Украины достиг абсолютного рекорда за всю историю «независимости» Украины – 5 млрд евро в месяц.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Китай
США
Тайвань
Украина
Похожие новости
01.03.2022
Polityka: назван победитель в украинском кризисе
25.02.2022
Чем Запад ответит на российскую операцию на Украине
27.12.2021
The American Conservative (США): Вашингтон готовится потерпеть фиаско на Украине
24.04.2019
Чем вооружен флот Китая
19.02.2016
КНР встретила российские подлодки ракетами
21.06.2012
"Томагавк" и его наследники
24.05.2012
В Москве завершил первый день работы V юбилейный салон «Комплексная безопасность-2012»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 18:58
  • 7
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 14.06 18:17
  • 27575
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.06 17:52
  • 1
В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде
  • 14.06 17:16
  • 2
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 14.06 14:54
  • 1
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 14.06 14:33
  • 1
Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу
  • 14.06 13:59
  • 2
Новая багги-амфибия разработана для подразделений российского спецназа
  • 14.06 13:39
  • 1
Ударный комплекс
  • 14.06 04:50
  • 173
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 14.06 04:48
  • 1
Шведский аналитический центр прогнозирует рост мировых ядерных арсеналов в предстоящие годы
  • 14.06 04:29
  • 1
Оценены сроки замены иностранных самолетов на российские
  • 14.06 04:22
  • 1
В правительстве озвучили планы развития отечественных беспилотников
  • 14.06 04:12
  • 1
Представитель администрации Зеленского составил список западного оружия для «победы» над Россией
  • 14.06 04:07
  • 1
Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч"
  • 14.06 03:45
  • 1
Ракета "Сармат" будет оснащена боевыми блоками "Авангард"