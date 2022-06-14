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Интерфакс-АВН

Серийное производство российских самолетов будет налажено в течение 3-5 лет - вице-премьер Борисов

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Изображение российских пассажирских самолетов МС-21 на стенде на Национальной выставке гражданской авиации NAIS 2022 в Москве
Изображение российских пассажирских самолетов МС-21 на стенде на Национальной выставке гражданской авиации NAIS 2022 в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Серийное производство отечественных самолетов для формирования российского авиапарка может занять от трех до пяти лет, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Три-пять лет нам нужно интенсивно поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолетов различных классов", - сообщил Борисов в интервью телеканалу РБК.

По его словам, власти надеются, что с 2023 года в объеме около 20 единиц начнется производство самолетов Sukhoi Superjet New из полностью отечественных компонентов, включая двигатель ПД-8; с 2024 года - МС-21. "В 2024 году мы надеемся получить первые шесть машин (МС-21 - ИФ) чисто отечественных, с двигателями ПД-14. Дальше будем кратно наращивать производство", - отметил вице-премьер.

"Мы забыли еще о региональных самолетах - Ил-114, "Байкал", L-410, Ил-610. Там на подходе еще широкая гамма летательных аппаратов, которая обеспечит новую логистику перевозок", - добавил Борисов.

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Страны
Россия
Продукция
L-410
Ил-114
ПД-14
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МС-21
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