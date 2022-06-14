В Исландию прибыли боевые корабли НАТО для участия в противолодочных учениях Dynamic Mongoose

Лондон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - В порт столицы Исландии Рейкьявика прибыли боевые корабли и подлодки девяти стран НАТО для участия в начинающихся 13 июня в Северной Атлантике крупных противолодочных учениях Dynamic Mongoose, сообщил альянс.

Учения будут проходить в районах так называемой линии GIUK - линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, проходящей между Гренландией, Исландией и Великобританией, на которой размещена натовская гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System).

В ходе учений будут отрабатываться противолодочные операции натовских кораблей в Северной Атлантике. В них примут участие три подлодки, 11 боевых кораблей, а также 16 патрульных противолодочных самолетов из США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Норвегии, Дании, Нидерландов и Португалии.