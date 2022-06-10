Войти
Интерфакс-АВН

Пентагон признаёт факт работы с биолабораториями на Украине, заявляет о невоенном характере программ

237
0
0
Знак биологической опасности
Знак биологической опасности.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Брага

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны США заявило, что на протяжении 20 лет оказывало помощь 46 украинским биологическим структурам, однако подчеркнуло, что целью этой помощи была биологическая безопасность Украины и улучшение контроля за здоровьем людей.

"США работали над усилением биологической безопасности и защиты Украины, улучшением контроля за здоровьем людей и животных, предоставляя на протяжении прошедших 20 лет поддержку 46 украинским мирным лабораториям, объектам здравоохранения, а также центрам диагностики заболеваний", - говорится в релизе на сайте Минобороны США.

Такие программы, по данным Пентагона, нацелены также и на "меры по обеспечению безопасности сельского хозяйства".

По данным ведомства, эти украинские объекты "работают как любые другие государственные или частные учреждения здравоохранения и научно-исследовательские лаборатории по всему миру".

В апреле начальник войск радиационной химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины действовала сеть из более чем 30 биологических лабораторий. Он отметил, что лаборатории действовали в интересах Пентагона, в их работу были вовлечены американские фармкомпании, включая Pfizer и Moderna.

В марте Минобороны России заявило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действуют биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЯО
Похожие новости
22.03.2022
«Самое мощное неядерное оружие России»: на что способен «Солнцепек»
16.03.2022
Чума в пробирке
11.03.2022
В Минобороны РФ рассказали о военно-биологических проектах США на Украине
10.03.2022
США создавали на Украине чудовищную угрозу России
10.03.2022
Брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ
11.01.2022
"Непроходные статьи". Чем закончатся переговоры Москвы и Вашингтона
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 05:59
  • 27387
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.06 04:50
  • 7
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 10.06 00:45
  • 1
Штурмовики Су-25 в течение дня «перемалывали» позиции противника на Авдеевском направлении
  • 09.06 16:54
  • 56
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 09.06 16:13
  • 251
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 09.06 14:56
  • 1
Группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери, заявило Минобороны
  • 09.06 00:47
  • 18
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 08.06 20:42
  • 3
"Поражать дроны ракетой С-300 - это как из гаубицы бить по воробьям"
  • 08.06 20:27
  • 3
«97 процентов»: Шойгу заявил о почти полном контроле России над территорией ЛНР
  • 08.06 17:43
  • 6
Грозят ли планы Берлина по созданию "самой большой армии" в Европе дисбалансом в ЕС
  • 08.06 16:59
  • 1
Великобритания передаст ВС Украины РСЗО M270
  • 08.06 14:00
  • 1
США продолжат поставлять на Украину бронетранспортёры M113A2
  • 08.06 09:58
  • 0
Завершение отопительного периода 2021-2022 годов на объектах Министерства обороны Российской Федерации
  • 08.06 09:06
  • 1
Российские корабли на воздушной подушке на учениях "заминировали" морские районы Балтики
  • 08.06 07:43
  • 58
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214