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Интерфакс-АВН

Начальники Генштабов России и Франции обсудили по телефону ситуацию на Украине и в регионе Сахеля - Минобороны РФ

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Валерий Герасимов
Валерий Герасимов.
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ сообщило о состоявшемся телефонном разговоре начальников Генштабов России и Франции, где обсуждалась обстановка на Украине и в регионе Сахеля.

"В ходе переговоров обсуждена ситуация на Украине. Также состоялся обмен мнениями по обстановке в регионе Сахеля", - заявили в Минобороны России.

По данным ведомства телефонный разговор начальника Генштаба - первого замминистра обороны РФ Валерия Герасимова и начальника штаба вооруженных сил Франции Тьерри Бюркара состоялся в четверг по инициативе французской стороны.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран, в том числе Франция, поставляет армии Украины вооружение.

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Страны
Россия
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
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