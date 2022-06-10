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Известия.ru

Военный историк назвал объединение Су-57 в единую сеть важным шагом для авиации

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Объединение истребителей Су-57 в единую информационную сеть — важный шаг для российской авиации, заявил в четверг, 9 июня, военный историк Никита Буранов в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, это нововведение действительно важно для военной науки. Буранов отметил, что к информационной сети могут подключаться не только самолеты, но и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые будут сопровождать самолет.


«Вообще в идеале была бы такая связка «самолет и беспилотник». В конце концов, беспилотник может подставиться под зенитную ракету, чем сберечь самолет и жизнь летчика. Это сеть, которая облегчает взаимодействие — грубо говоря, вы переходите в новую реальность, и вы наблюдаете не только глазами и разговариваете по рации. Теперь у вас есть единое информационное пространство», — подчеркнул Буранов.

По словам историка, спецоперация, проводимая Россией в Донбассе, сможет помочь российской авиации с точки зрения обкатки новой системы и ее максимального внедрения.

Ранее в этот день источник сообщил, что Россия задействовала в ходе спецоперации по защите Донбасса звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, чтобы уничтожить ПВО.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

11 мая в Министерстве обороны РФ предоставили кадры боевых ударов Су-35С по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). На записи видно, что истребители стартуют с оперативных аэродромов и атакуют стратегические объекты противника. В распоряжении экипажа — широкий спектр ракетного и бомбового вооружения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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