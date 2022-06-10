Александр Вучич обеспокоен тем, что санкции Запада могут помешать доставке в Сербию вертолетов Ка-32 из России

ЦАМТО, 9 июня. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обеспокоен тем, позволят ли ограничительные меры Запада доставить в Сербию из России вертолеты Ка-32 для тушения пожаров, передает "РИА Новости".

Глава сербского государства 8 июня находился в Северной Македонии на встрече с премьерами Северной Македонии, Албании и – в качестве наблюдателей – главами кабминов Черногории и Боснии и Герцеговины в рамках инициативы по созданию трансграничного экономического "мини-шенгена" – единого регионального рынка товаров, услуг и рабочей силы, переименованного в Open Balkan.

"Сейчас жду, чтобы узнать, как доставим вертолеты, которые покупаем для борьбы с пожарами. Это лучшие вертолеты в мире. Дадут ли нам их ввезти или не дадут, Бог его знает", – сказал А.Вучич журналистам на полях встречи в городе Охрид.

Ранее он сообщал, что Белград ожидает противопожарные вертолеты (два Ка-32 из РФ – ред.), так как предвидится горячее лето, и сербы "готовы в каждый момент помочь нашим албанским и македонским друзьям намного эффективнее, чем могли в прошлом году".

В январе А.Вучич подтвердил планы по закупке в РФ двух вертолетов Ка-32, которые назвал "лучшими вертолетами для тушения пожаров".