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Газета.ru

«Сувалкский коридор - страшный сон для НАТО. А России он не нужен в упор»

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Дорога рядом с польско-литовской границей
Дорога рядом с польско-литовской границей.
Источник изображения: Kacper Pempel/Reuters

Почему коридор из Белоруссии в Калининград пугает США и Европу

Сувалкский коридор - гипотетический сухопутный коридор около 100 км, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью России - снова оказался в центре внимания западных СМИ и политиков. В США и Европе считают, что Москва может захватить эту территорию. В чем стратегическое значение этого коридора для НАТО и для России - в материале «Газеты.Ru».

«В настоящее время для усиления стран Балтии НАТО необходимо пройти через Сувалкский коридор, узкий сухопутный отрезок, разделяющий Калининград и Белоруссию, который Россия может попытаться перекрыть в случае конфликта. В этом случае помощь странам Балтии уже не придет, а Россия в зародыше пресечет любую возможность блокировать Калининградскую область», - отмечается в редакционной статье американской газеты The Washington Post.

Сюжет о коридоре вышел также в эфире французского телеканала France 24. В эфире телеканала LRT министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что «Сувалкский коридор остается большой проблемой для безопасности республики, и эта проблема не решается».

«Американцы называют Сувалкский коридор «ахиллесовой пятой» НАТО и местом, где Россия может начать войну с альянсом. Предположение, на первый взгляд, достаточно логичное. Ведь в случае блокады российской Калининградской области потребуется прямое наземное сообщение с «материковой» Россией. И этот коридор, названный по расположенному на нем польскому городу Сувалки, видится в натовских прогнозах прямой дорогой для российских войск в Калининград», - рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

С этой точкой зрения согласен белорусский политолог Александр Зимовский.

«Сувалкский коридор давно беспокоит НАТО. Поэтому рядом идет постоянное наращивание сил и средств альянса, а именно - на территории Польши.

Готовят их к наступательным действиям. В частности, к форсированию водных преград. Таких как пограничные для Польши с Белоруссией Западный Буг и Свислочь. С этой целью в районе Ломжа были сосредоточены части американских (66-й танковый полк), французских (7-я танковая бригада и 152-й пехотный полк), шведских (Йетский инженерный полк) и польских войск. Всего около 6 тыс. военнослужащих.

Для повышения эффективности управления войсками на этом направлении Пентагоном перенесены в Польшу управление и штаб 5-го армейского корпуса США», - рассказал Зимовский.

При этом он отметил, коридор «крайне уязвим». «Он насквозь простреливается артиллерией и реактивными системами залпового огня как как со стороны НАТО, так и с белорусской и российской территорий», - сообщил Зимовский.

Белоусов, в свою очередь, добавил, что тему с Сувалкским коридором постоянно поднимают не в России, а в странах НАТО, особенно в Польше и Литве, полагая, что именно эта территория может стать точкой обострения отношений Москвы и Североатлантического альянса, особенно на фоне вступления в эту организацию Финляндии и Швеции.

Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин уверен, что Сувалковский коридор России «не слишком интересен и самостоятельного значения для Москвы не имеет».

«Это не единственный маршрут к Калининграду и, может быть, не самый простой. Его особенность заключается в том, что он проходит через территорию Белоруссии, где у России нет сформированных военных баз, наличия крупных воинских соединений, материально-технических средств, запасов боеприпасов. Если действительно возникнет вероятность вооруженного конфликта с НАТО, то проще задействовать силы Западного военного округа, которые расположены на границе с Эстонией или Латвией. Это их направление, как для танковой армии, так и той же десантной дивизии в Псковской области», - считает Алехин.

Пробиваться через Белоруссию к Калининграду будет сложнее именно из-за отсутствия на ее территории значительных средств вооружений, подчеркнул эксперт. Проще в этом случае пройти напрямую через страны Балтии.

«Такой вариант нельзя исключать, а Сувалкский коридор может стать только частью некой общей операции, которая, например, будет способствовать взятию всей Прибалтики в клещи и выходу на оперативный простор в направлении Польши.

Замечу, что это лишь сугубо теоретическое предположение! Но как раз с точки зрения военной теории в одиночестве и вырванный из контекста коридор - страшный сон для НАТО, а России он не нужен в упор.

Коридор - единственный способ для альянса помочь Балтии, но далеко не единственный, чтобы России помочь Калининграду», - резюмировал Алехин.


Виктор Сокирко

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Белоруссия
Латвия
Литва
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