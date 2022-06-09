Южное командование в Беларуси – вынужденная, но необходимая мера.

Проблема нарастания напряженности вокруг Республики Беларусь все больше и больше начинает напоминать известную всему миру русскую деревянную игрушку — матрешку. Многослойность различных аспектов и нюансов, формирующих ситуацию, способствует этому в полной мере.

Так, сопредельные страны-члены ЕС и Украина, помимо всевозможных претензий в адрес Минска, которые они выдвигают, словно группировки национальных войск к белорусским границам, умудряются перессориться еще и между собой.

Например, Польша, наигравшись в хлебосольную и гостеприимную хозяйку перед украинскими беженцами, начала принимать жесткие меры по сокращению помощи для переселенцев. Об этом на прошлой неделе, 3 июня, говорил президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов. «Польша, – вы видите – и туда и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать, – сказал президент.

К слову, «Военно-политическое обозрение» неоднократно публиковало материалы об экспансивных планах польского руководства в отношении Украины («Реваншистские планы Польши о возврате «Восточных Кресов»). Идея возвращения «Восточных Кресов» уже давно не дает покоя варшавскому истеблишменту. Еще 16 марта вице-премьер страны Ярослав Качиньский заявил, что на Украину необходимо отправить миротворческую миссию НАТО. Эту идею Польша выдвигала и на саммите альянса на высшем уровне в том же месяце, однако поддержки она не получила.

По всей видимости, сделав работу над ошибками, Варшава решила пойти «другим путем». Уже в начале мая польский президент Анджей Дуда, выступая по случаю Дня польской диаспоры во дворце Бельведер в Варшаве, заявил, что в ближайшем будущем границ между Польшей и Украиной «больше не будет», а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». Какую землю подразумевал Дуда, понятно – ту, которую поляки привыкли считать своей еще со времен Речи Посполитой. «Вместе жить» – тоже в соответствии с канонами Речи Посполитой: паны – это известно кто, а все остальные – «холопы» и «быдло». Вот только эти мысли для украинских «братьев» остались «за кадром».

Примечательно, что в конце того же месяца украинский президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в парламент законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. Как стало известно, документ фактически уравнивает в правах граждан Польши и Украины (за исключением права голоса на выборах). В российских экспертных кругах уверены, что в Киеве «намерены легализовать захват Украины поляками». Так сказать, реализовать «ползучую» экспансию.

Но это еще не все. Все знают, что такое матрешка. В беседе с журналистами белорусский президент рассказал и о некоторых нюансах уже внутриполитической ситуации на Украине. «Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику», – сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, глава белорусского государства акцентировал внимание и на том, что сомнительные договоренности и обещания украинского руководства в адрес Польши вызывают негативную реакцию внутри националистических сил на Украине. «Они увидели, что он (Зеленский – прим.) полякам предоставил статус. А это ведет к чему? Оттяпать запад», – пояснил Александр Лукашенко. «Военные Украины снесут голову любому, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь «самостийную, вольную Украину». Они не хотят, чтобы там были не только русские, белорусы, но и поляки. И они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину», – подчеркнул президент.

Вот такая получается матрешка. Рассмотрены, конечно же, не все аспекты, то есть, так сказать, набор куклы не полный, но и этого достаточно для понимания – действия политического руководства Украины сейчас – словно игры обезьяны с гранатой. Никто не знает, чего от них ожидать.

Беларусь ожидать не собирается.

В белорусских вооруженных силах будет создано Южное оперативное командование, дал понять президент Беларуси Александр Лукашенко 26 мая на совещании с руководством министерства обороны. «К сожалению, открылось новое направление, как принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимание», – сказал глава государства.

Президент отметил, что министр обороны Беларуси предложил «ещё одно оперативное командование открыть на южном фланге, на южном направлении». «Это было еще в прошлом году. Мы понимали, что что-то надо делать, но время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что надо немедленно создавать это оперативное направление», – сказал Александр Лукашенко. «Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло. Даже не создав его, мы вынуждены сегодня быстро, на ходу отрабатывать защиту наших южных рубежей», – добавил президент.

Развитием начатой белорусским лидером темы можно назвать выступление начальника Генерального штаба вооруженных сил Беларуси Виктора Гулевича, в котором он рассказал о продолжающемся третьем этапе проверки сил реагирования.

«В рамках третьего этапа подразделения сил немедленного реагирования завершили выполнение задач на операционных направлениях, отрабатывают вопрос по переброске на большие расстояния и создание группировки на одном из тактических направлений», – отметил Виктор Гулевич. «В рамках этого этапа военнослужащие подразделений отрабатывают погрузку техники, переброску своим ходом, перевозку на железнодорожном транспорте, размещение в новых районах, взятие под охрану объектов».

Здесь следует заметить, что, наряду с мероприятиями третьего этапа проверки, с 7 июня в вооруженных силах начались занятия по боевой готовности. Занятия плановые и периодически проводимые – два раза в год. Как правило, в этот период отрабатываются вопросы отмобилизования воинских формирований. Примечательно, что в течение прошлого года на всех подобных занятиях практиковалось развертывание подразделений из состава вновь формируемых механизированных бригад – третьих по счету в каждом оперативном командовании. Как ранее отмечалось, среди возможных задач, для решения которых будут предназначены вновь формируемые соединения (а они предположительно станут высокоманевренными, с учетом новейших БТР-82А, поступивших из Российской Федерации), значится прикрытие южного направления.

Таким образом, есть все основания полагать, что белорусское военное ведомство, приняв к исполнению слова Главнокомандующего, избрали параллельный метод работы – одновременно с решением комплекса нормативно-правовых, организационных и кадровых задач реализовывают первоочередные практические мероприятия по формированию нового объединения. Потому что перемещение механизированных, танковых и зенитных ракетных подразделений с западного на южное направление в рамках третьего этапа проверки сил реагирования в совокупности с вопросами отмобилизования вновь формируемых высокомобильных механизированных бригад и начатой уже работой оперативных групп из двух объединений (ЗОК и СЗОК) по рекогносцировке местности для развертывания пункта управления оперативного звена на том же, южном, направлении по-другому истолковать сложно.

Не стоит сомневаться в том, что Южное оперативное командование в скором времени будет сформировано и его войска приступят к прикрытию своего операционного направления. Как неоднократно говорил белорусский президент, сегодня это вынужденная и необходимая мера. «Это условия военного времени, но пока без войны», – охарактеризовал ситуацию Александр Лукашенко. В мирное время наличие нового объединения на южных границах страны – это стратегическое сдерживание. Это весомый аргумент для наших оппонентов.

Вместе с этим не нужно забывать, что мероприятия оперативной и боевой подготовки (а к ним относятся и проверка сил реагирования, и занятия по боевой готовности), являясь основой для поддержания высокой боевой готовности вооруженных сил, также выступают фактором сдерживания угроз военной безопасности государства.

Владимир Вуячич