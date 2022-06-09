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Количество аккредитованных отечественных IT-компаний выросло в 7 раз за полтора года – вице-премьер

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IT-бизнес
IT-бизнес.
Источник изображения: D-Russia.ru

Благодаря мерам поддержки и инструментам национальной программы «Цифровая экономика» количество аккредитованных отечественных IT-компаний с начала 2021 года выросло в семь раз, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Если на начало 2021 года их было чуть больше четырёх тысяч, то на конец года уже 14 тысяч. В настоящий момент в реестре числится около 28 тысяч организаций IT-индустрии. По итогам прошлого года увеличились также их доходы и уровень заработной платы сотрудников, — приводит слова Чернышенко сайт правительства во вторник.

Напомним, в прошлом году по поручению президента Владимира Путина были запущены 62 меры поддержки IT-отрасли.

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» в 2021 году 57 проектов российских IT-компаний получили гранты на общую сумму 4,1 миллиарда рублей, 73 проекта воспользовались льготными кредитами на сумму 49,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении.

К каким экономическим результатам привёл рост числа аккредитованных IT-компаний, не сообщается.

В этом году по указу главы государства разработан план поддержки индустрии в условиях внешнего санкционного давления.

По итогам VII ежегодной конференции ЦИПР, которая недавно прошла в Нижнем Новгороде, председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минпромторгу до 1 августа подготовить дополнительные меры поддержки для внедрения российских IT-продуктов и программно-аппаратных комплексов.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Путин Владимир
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