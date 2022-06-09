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С момента начала специальной военной операции России на Украине США позиционируют себя как главного покровителя и стратегического партнера Киева. Именно США продавили введение жестких антироссийских санкций и организовали поставку вооружений Украине. Не так давно Конгресс утвердил план помощи Украине на 40 млрд долларов. Вашингтон поставляет Украине противотанковое и противовоздушное вооружение, гаубицы, радары и много чего еще, а также осуществляет подготовку украинских военнослужащих на территории Германии и Польши.

Но при таком уровне оказываемой Украине поддержки, Министерство обороны США до сих пор не располагает достаточным объемом информации о действиях украинских войск, их стратегических и тактических планах. Бывшая сотрудница одного из подразделений американской разведки Бет Саннер сообщила корреспондентам The New York Times, что нет человека в США, который мог бы достоверно рассказать о том, что происходит на Украине: ответить на вопросы, сколько солдат и офицеров потеряли Вооруженные силы Украины, сколько военной техники и оружия потеряно или захвачено противником.

Как пишет издание The New York Times, разведка США не располагает полной информацией о ситуации на Украине и вынуждена получать сведения о событиях из третьих рук – от других государств, а также из публичных выступлений президента Зеленского.

Это, конечно, впечатляет: речь Зеленского может послушать любой обычный человек, и получается, что осведомленность американской военной разведки об украинских событиях находится на уровне информированности обывателя? Мало того, если о ситуации на Украине судить по речам Зеленского, то Украина - процветающая держава, у которой и в военном плане сплошные успехи.

Для США такое положение является унизительным. Учитывая, что Вашингтон вкладывает колоссальные силы и средства в поддержку Киева, можно было бы ожидать, что украинская сторона будет достоверно информировать американских покровителей. Но это в планы Зеленского и его окружения, видимо, не входит. Не случайно некоторые американские политики неоднократно поднимали вопрос об уровне коррупции на Украине. Можно только представить, в каких объемах осуществляется присвоение финансовой помощи, поступающей из стран Запада. Не исключается и продажа оружия, которое США направляют на Украину для использования против российских войск. Только стреляет это оружие не на Украине, а в тех странах, куда его могут продавать.

При этом сама Украина активно пользуется данными американской разведки, включая информацию от спутниковых систем. Ведь в противном случае отдельные успехи украинских войск были бы невозможны. New York Times, кстати, ранее публиковала статью, в которой утверждалось, что американская разведка передает украинским коллегам данные о местонахождении высокопоставленных российских офицеров. После этого по этим местам наносятся удары. Также американская разведка передает украинской стороне данные о перемещениях российских войск по территории Украины, хотя официально Пентагон предпочитает не афишировать подобные действия, опасаясь прямого конфликта с Россией.

Так почему же украинская сторона не спешит информировать США о своих действиях? Возможно, потому, что и хвастать особо нечем. Если раскрыть Вашингтону реальное положение дел на фронте, рассказать о настроениях населения, о проблемах с бойцами территориальной обороны западных областей, которые отказываются отправляться на Донбасс, то желание помогать терпящей поражение Украине у американских властей может сойти на нет.

Но тогда под вопросом окажется не только «кормушка», но и само физическое выживание господина Зеленского и его ближайших соратников. Ведь Зеленский нужен Западу лишь в своей действующей роли, а в противном случае он может легко превратиться в сакральную жертву, так как «слишком много знал».

Правда, заявление репортёров крупного американского издания выглядит всё же лукавым. Складывается впечатление, что западную общественность готовят к тому, что виноватым можно будет выставить администрацию Байдена и офис Зеленского одновременно. Первую - за то, что та не организовала эффективной разведывательной деятельности по ситуации на Украине, второй - за то, что сознательно утаивал данные, которые проливали бы свет на некоторые нюансы происходящего.