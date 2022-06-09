«Щёлкаем как орехи»: Российские военные рассказали о применении ЗРК «Тор-М2» в ходе СВО на Украине

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Зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" и "Бук-М3" являются основными противовоздушными системами, применяемыми в ходе специальной военной операции на Украине непосредственно для прикрытия наступающих войск. О работе ЗРК "Тор-М2" рассказывается в новом видео, представленном Минобороны.
Как сообщают российские военные, развернутая на Донбассе противовоздушная группировка прикрывает наземные войска от пилотируемой авиации противника, а также беспилотников и крылатых ракет. Как заявляет в ролике командир расчета ЗРК "Тор-М2" по имени Егор, комплекс "щелкает как орешки" любые цели. Кроме непосредственной защиты наземных целей, у ЗРК "Тор-М2" имеется еще одна задача - он прикрывает более мощные ЗРК "Бук-М3". В основном эти комплексы работают в связке.
Подразделения ВСУ ведут специальную охоту на российские ЗРК, поэтому зенитные комплексы часто меняют позиции, не переставая контролировать небо.
- рассказал командир расчета ЗРК Егор.
Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" является всепогодным комплексом ближнего боя. Он способен прикрыть стратегические объекты от крылатых ракет, ракет систем залпового огня, а также барражирующих боеприпасов и беспилотников. Это глубоко модернизированный комплекс семейства "Тор", отличающийся от предыдущих моделей применением новой ракеты 9М338К. Кроме того на боевой машине увеличен возимый боекомплект с 8 до 16 ракет. Дальность обнаружения воздушных целей - до 32 км, дальность поражения - до 15 км