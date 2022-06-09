«Щёлкаем как орехи»: Российские военные рассказали о применении ЗРК «Тор-М2» в ходе СВО на Украине

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Зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" и "Бук-М3" являются основными противовоздушными системами, применяемыми в ходе специальной военной операции на Украине непосредственно для прикрытия наступающих войск. О работе ЗРК "Тор-М2" рассказывается в новом видео, представленном Минобороны.

Как сообщают российские военные, развернутая на Донбассе противовоздушная группировка прикрывает наземные войска от пилотируемой авиации противника, а также беспилотников и крылатых ракет. Как заявляет в ролике командир расчета ЗРК "Тор-М2" по имени Егор, комплекс "щелкает как орешки" любые цели. Кроме непосредственной защиты наземных целей, у ЗРК "Тор-М2" имеется еще одна задача - он прикрывает более мощные ЗРК "Бук-М3". В основном эти комплексы работают в связке.

Подразделения ВСУ ведут специальную охоту на российские ЗРК, поэтому зенитные комплексы часто меняют позиции, не переставая контролировать небо.

Мы понимаем, что на нас лежит большая ответственность. За жизни наших ребят, за нашу Родину. И мы стараемся максимально сосредоточиться на выполнении поставленной задачи

- рассказал командир расчета ЗРК Егор.

Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" является всепогодным комплексом ближнего боя. Он способен прикрыть стратегические объекты от крылатых ракет, ракет систем залпового огня, а также барражирующих боеприпасов и беспилотников. Это глубоко модернизированный комплекс семейства "Тор", отличающийся от предыдущих моделей применением новой ракеты 9М338К. Кроме того на боевой машине увеличен возимый боекомплект с 8 до 16 ракет. Дальность обнаружения воздушных целей - до 32 км, дальность поражения - до 15 км