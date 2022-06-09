Оборонный бюджет Австралии рискует не справиться с финансированием закупки американских атомных подлодок

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Австралии может не хватить запланированных в этом году средств на оборону в связи с отказом от покупки недорогих французских атомных подводных лодок в пользу американских атомных субмарин, которые стоят в несколько раз дороже. Об этом пишет британская The Guardian со ссылкой на выводы, сделанные в отчете Австралийского института стратегической политики (ASPI).

По данным военных экспертов, после разрыва сделки с французами и решения приобрести в рамках образованного в прошлом году совместно с США и Великобританией военно-торгового союза AUKUS американские подлодки, Минобороны Австралии столкнется с серьезными финансовыми трудностями. Покупка американских субмарин обойдется Канберре в 90 млрд долларов. В то время как весь оборонный бюджет страны в 2022 году составит 48,6 млрд долларов, что эквивалентно 2,11% ВВП.

Новые платформы намного больше, чем те, на смену которым они приходят, требуют больше экипажа и обслуживающих мощностей. В итоге уровень расходов будет значительно больше, чем первоначально заложено в инвестиционный план Министерства обороны

— говорится в отчете ASPI.

Суммарные расходы на закупку американских АПЛ, создание обслуживающей инфраструктуры, как считают эксперты, могут составить более 150 млрд долларов. При этом на вооружение Королевского Австралийского военно-морского флота первые подлодки поступят не ранее 2040 года.

Автор доклада, старший аналитик ASPI Маркус Хеллиер, согласен с тем, что австрийскому флоту требуется перевооружение и более современные военные корабли. Но он также предупредил о стратегических рисках, присущих долгосрочным программам закупок, «построенным вокруг мегапроектов».

Такие проекты занимают годы или десятилетия для разработки и доставки, тратя огромные суммы на небольшую выгоду в краткосрочной перспективе

— считает Хеллиер.

Уходящий в отставку сенатор от Южной Австралии Рекс Патрик назвал ситуацию покупки подлодок по новому контракту в рамках программы перевооружения AUKUS «полным политическим провалом».

Новый военный союз AUKUS был образован в сентябре 2021 года по инициативе США, которые с его помощью стремятся противостоять усилению КНР в спорной акватории Южно-Китайского моря и Индо-Тихоокеанском регионе. В военный блок вошли Соединенные Штаты, Австралия и Великобритания. Сразу же после объявления о создании альянса, Австралия без предварительного уведомления аннулировала французско-австралийскую сделку на поставку подводных лодок на сумму в 56 миллиардов евро. Взамен США пообещали Канберре помощь в строительстве американских атомных субмарин, естественно, не бесплатно.