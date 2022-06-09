Анкара призывает Запад пересмотреть ряд антироссийских мер, мешающих транспортировке продовольствия - СМИ

Стамбул. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что поддерживает стремление РФ добиться отмены части западных ограничительных мер, мешающих экспорту продукции АПК, передает агентство ЭФЭ.

"Совершенно законно, в обмен на согласие пропускать грузы с зерном и подсолнечным маслом из Украины на мировой рынок, добиваться устранения препятствий для российского экспорта (продовольствия - ИФ). Считаем, что это было бы справедливо", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

"Недостаточно просто говорить, что такие российские товары как зерновые и удобрения не находятся под санкциями. А именно такие заявления мы в последние время слышим. Считаем, что также нужно принять меры, позволяющие судам, перевозящим эту продукцию, заходить в порты, получать там доступ к логистическим сервисам, таким как возможность банковских платежей", - добавил турецкий министр.

Руководители США и ЕС в последние недели регулярно заявляют, что нехватка продовольствия в мире, по их мнению, вызвана тем, что Россия якобы препятствует выходу судов их украинских портов. Также они заверяют, что не принимали мер, препятствующих экспорту российского продовольствия. Турция же ограничительных мер против РФ не принимала.